Quién es la influencer brasileña detenida por narcotráfico

La influencer brasileña Melissa Said, de 23 años, fue detenida acusada de liderar una red de tráfico de drogas entre Bahía y São Paulo. Por su parte, ella niega los cargos y califica su detención como "una vergüenza".

La joven, que cuenta con más de 376.000 seguidores en Instagram, fue arrestada el 23 de octubre de 2025 en Salvador, Bahía, tras una operación policial que incluyó el allanamiento de cinco propiedades.

Tras su captura, Melissa Said declaró que "nadie en el mundo debería ser arrestado por fumar marihuana".

Además, la influencer negó ser una mula o la líder de una red de narcotráfico, y aseguró que su contenido en redes sociales solo busca promover el uso recreativo del cannabis.

Cabe destacar que Said se había convertido en una figura popular por compartir contenido glamoroso en bikini, fumando marihuana y promocionando productos derivados del cannabis.

Su defensa pública generó debate sobre el papel de los influencers en la promoción de conductas ilegales, especialmente cuando se vinculan con actividades criminales.