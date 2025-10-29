Río de Janeiro: más de 60 muertos y 80 detenciones en uno de los megaoperativos más violentos contra el narcotráfico

El megaoperativo desarrollado el martes constituyó el más letal registrado en la región metropolitana de Río de Janeiro de los últimos años con el objetivo de combatir la expansión territorial de la organización criminal Comando Vermelho (CV, Comando Rojo).

Los procedimientos que involucraron aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados en los complejos Alemão y Penha de la ciudad brasileña dejaron al menos 64 personas murieron y 81 fueron detenidas.

En este enfrentamiento sin precedentes, los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los policías, además de levantar barricadas con vehículos quemados.

La Policía Militar desplegó a todos sus efectivos en las calles, suspendiendo las actividades administrativas.

En ese contexto, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro". En esa línea, Castro destacó que el uso de "tecnología, estrategia e inteligencia" fue fundamental para el éxito de la operación, pero criticó la falta de apoyo del gobierno federal.

"Nuestras policías están solas... lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales, de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente solo".

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que la operación seguirá vigente hasta el 16 de diciembre con posibilidades de ser renovada.

Además, según el organismo, el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el empleo de la Fuerza Nacional en apoyo a la seguridad pública federal y de cada estado.