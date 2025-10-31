El viernes 31 de octubre el clima en gran parte de Argentina estará marcado por el ascenso de las temperaturas, especialmente en la franja central. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido Alertas Amarillas por tormentas fuertes y vientos intensos, incluyendo Zonda, en varias provincias, lo que requiere precaución en el cierre de la semana.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 31 de octubre

En CABA y el Conurbano bonaerense, se anticipa una jornada agradable con mínimas de 13 °C y máximas que podrían alcanzar los 23 °C o 25 °C.

El cielo estará de algo a parcialmente nublado, con vientos leves del noreste. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en Capital Federal y sus alrededores.

Temperatura viernes 31 de octubre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el tiempo será similar, con temperaturas en suave ascenso y cielo parcialmente nublado. Las mínimas rondarán los 10 °C a 13 °C y las máximas superarán los 20 °C, con baja probabilidad de lluvias.

Cómo estará el clima en el resto del país

El SMN mantiene una Alerta Amarilla por tormentas fuertes para Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Salta y Tucumán, con ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. También rige alerta por viento Zonda en la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza y San Juan, con ráfagas de hasta 75 km/h que podrían reducir la visibilidad y aumentar la temperatura.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y zonda

En el Norte argentino las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 °C y 25 °C, con las mencionadas alertas. La Patagonia experimentará vientos intensos, especialmente en la cordillera, y temperaturas más frescas, con máximas que rondarán los 12 °C a 20 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El sábado la temperatura seguirá subiendo en el centro del país, con máximas en CABA de hasta 25 °C. En el norte y noroeste continuarán las condiciones inestables con probabilidad de lluvias aisladas, mientras que las alertas por viento y Zonda disminuirán.

Para el domingo, el SMN prevé en el AMBA mínimas de 14 °C y máximas de 25 °C con cielo parcialmente nublado. Hacia el Litoral y la Pampa Húmeda se espera inestabilidad con posibles chaparrones o tormentas aisladas, dando inicio a una nueva semana con clima variable.