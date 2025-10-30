Estados Unidos confirmó la reducción en la admisión de refugiados por año, con prioridad a sudafricanos blancos

Estados Unidos confirmó este jueves el recorte en el número de refugiados que prevé admitir por año, a un mínimo histórico, otorgando prioridad a los sudafricanos blancos. La medida se incorpora a la promesa presidencial de Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

En un importante cambio a la tradición estadounidense de décadas de acogida de refugiados, el gobierno republicano fijó en apenas 7.500 el número de personas a las que se les concederá el estatus de refugiados este año. La nueva cifra, que se aplicará para el año fiscal de 2026, contrasta con los más de 100.000 refugiados anuales que Estados Unidos recibió durante el mandato de Joe Biden, entre 2021 y 2025.

En un principio, la gran mayoría serán afrikáners, descendientes de los primeros colonos europeos en Sudáfrica, según el memorándum que lanzó la Casa Blanca. "Las plazas de admisión se dividirán principalmente entre afrikáneres de Sudáfrica (...) y otras personas que han sufrido discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen", afirma el documento.

Tras asumir su segundo mandato en enero, Trump detuvo la llegada de refugiados al país, pero hizo excepción con los sudafricanos blancos. Aunque desde Pretoria afirman que no sufren persecución en su país, un primer grupo de unos 50 afrikáneres llegó a Estados Unidos en mayo.

El presidente estadounidense argumentó tal medida afirmando que los afrikáners acogidos como refugiados en su país escapan de una “situación terrible” en Sudáfrica, que calificó incluso de “genocido”. Los blancos, que constituyen el 7,3% de la población, generalmente gozan de un nivel de vida más alto que la mayoría negra: poseen el dos tercio de las tierras agrícolas, y en promedio, ganan tres veces más.

En enero Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal de la ONG Consejo Americano de Inmigración, recordó el jueves que, en virtud de este programa, desde 1980 más de dos millones de personas que huían de sus países hallaron refugio en Estados Unidos.

"Ahora se utilizará como vía para la inmigración blanca", afirmó Reichlin-Melnick en X. "Qué decepción para una joya de los programas humanitarios internacionales de Estados Unidos".

Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, otra organización enfocada en asuntos migratorios, también criticó la medida adoptada por la administración Trump. "Durante más de cuatro décadas, el programa de refugiados de Estados Unidos ha sido un salvavidas para las familias que huyen de la guerra, la persecución y la represión", declaró Vignarajah en un comunicado.

"En un momento de crisis en países que van desde Afganistán hasta Venezuela, Sudán y otros más, concentrar la gran mayoría de las admisiones en un solo grupo socava el propósito del programa, así como su credibilidad", apuntó.

Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal

Además del recorte en el número de refugiados, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para afganos, haitianos, venezolanos y ciudadanos de varios otros países.

Estados Unidos otorga este amparo humanitario a extranjeros que no pueden regresar a casa de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".

