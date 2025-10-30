Masacre en Sudán: al menos 460 muertos en un ataque a un hospital materno en El Fasher

Sudán volvió a quedar bajo la conmoción internacional tras un ataque devastador contra el Hospital de Maternidad Saudí de El Fasher, el último centro de salud operativo en esa ciudad del oeste del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al menos 460 personas, entre pacientes y acompañantes, fueron asesinadas por milicianos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El hecho se suma a denuncias de ejecuciones masivas en la región y refuerza las alertas por una posible campaña de limpieza étnica.

El hospital, que había sido atacado en tres ocasiones previas en el último mes, fue blanco de un nuevo bombardeo el domingo. Según la OMS, una enfermera murió y otros tres trabajadores de la salud resultaron heridos. Horas más tarde, seis profesionales sanitarios fueron secuestrados y cientos de personas dentro del edificio fueron asesinadas a tiros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar “horrorizado” y exigió el fin inmediato de los ataques. La agencia sanitaria de la ONU relevó que, desde el inicio del conflicto en abril de 2023, verificó más de 185 agresiones a la red hospitalaria sudanesa, con saldo de al menos 1.204 muertos y 416 heridos.

La Asamblea General de la ONU pidió el fin del embargo a Cuba: Argentina, uno de los 7 países que votó en contra

La caída de El Fasher, capital de Darfur del Norte y último bastión del Ejército sudanés en la región, se produjo tras un asedio de más de 500 días. Según la ONU, miles de civiles huyeron en las últimas horas, muchos de ellos por haber presenciado las ejecuciones sumarias y abusos durante la retirada.

Imágenes satelitales difundidas por la Universidad de Yale revelan cuerpos apilados en distintos puntos de El Fasher y amplias zonas manchadas de rojo, señal de la magnitud de la masacre. En paralelo, activistas locales publicaron videos donde se ve a milicianos de las RSF disparando contra civiles desarmados y escenas de una crueldad extrema: personas colgadas de árboles, atropelladas o ejecutadas en plena huida.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale afirmó que los hechos “podrían ser compatibles con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso alcanzar el nivel de genocidio”. La ONU reporta violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, mientras organismos humanitarios advierten sobre secuestros, torturas y asesinatos masivos.

El asedio previo a la toma de la ciudad dejó al menos 2.000 personas muertas y a más de 200.000 atrapadas sin acceso pleno a alimentos ni atención médica. Unas 26.000 lograron escapar en los últimos días mientras avanzaba la ofensiva paramilitar. Naciones Unidas alerta sobre un posible desplazamiento masivo hacia Kordofán, donde se replican patrones similares de violencia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó el fin inmediato de las hostilidades y el levantamiento del cerco humanitario. Diplomáticos internacionales llevan meses intentando mediar un alto el fuego, pero las negociaciones permanecen bloqueadas.

Una guerra prolongada y silenciada

Las RSF, respaldadas por mercenarios bajo sospechas de apoyo externo, ya dominan toda la región de Darfur y buena parte del territorio sudanés. El Ejército todavía resiste en el norte, el centro y el este del país, pero el mapa del poder cambió de forma drástica. Desde que estalló la guerra, más de 14 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, en una crisis humanitaria que organizaciones internacionales describen como una de las más graves del mundo hoy.

Mientras la hambruna se agrava y los ataques alcanzan hospitales, escuelas y convoyes humanitarios, distintos organismos internacionales piden un alto el fuego inmediato y la protección de los civiles. La ONU y varias agencias humanitarias advierten que la situación en Sudán podría derivar en una nueva catástrofe humanitaria si no cesan las hostilidades.

GD.