Este martes 28 de octubre, el Papa León XIV anunció el que será su primer viaje internacional. El referente de la Iglesia Católica visitará Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre con el foco colocado sobre el conflicto en Medio Oriente, buscando establecer un diálogo interreligioso con el objetivo de alcanzar la paz.

El Sumo Sacerdote realizará una primera parada en Turquía, donde su agenda tendrá como puntos principales las visitas a Nicea, para la celebración de los 1.700 años del histórico Concilio, y a la Mezquita Azul de Estambul. Esta primera parte del viaje es interpretada como un acercamiento al diálogo y la apertura.

En Turquía, puente entre Europa y Asia, el pontífice arribará el 27 de noviembre y visitará primero Ankara, la capital turca, donde se acercará al mausoleo de Ataturk, fundador y modernizador de la República Turca. Posteriormente, se reunirá con el jefe del Estado y las autoridades para leer su primer discurso.

En Estambul, lugar al que llegará el 28 de noviembre, pasará por la catedral del Espíritu Santo para llevar a cabo un encuentro de oración junto a obispos, sacerdotes y religiosos, continuando la jornada con una visita a una casa de atención a ancianos de las Pequeñas Hermanas de los Pobres.

La jornada en la gran metrópoli turca continuará durante la tarde con una oración ecuménica en Nicea y el viaje seguirá el sábado 29 con una visita a la Mezquita Sultán Ahmed (Mezquita Azul) y un encuentro con el patriarca ortodoxo Bartolomeo.

El viaje de León XIV continuará por el Líbano, en Beirut, donde llegará el 30 de noviembre y visitará varias localidades, entre ellas Harissa, lugar donde se espera que visite y rece ante la tumba de San Charbel, el santo más venerable del país.

El religioso también se acercará a Annaya, donde visitará un hospital, y el martes 2 de diciembre presidirá una oración por la paz en el puerto de Beirut, lugar donde ocurrió una devastadora explosión en 2020 que mató a más de 200 personas y destruyó una sector del centro de la capital libanesa. El mismo día por la tarde, regresará a Roma.

La gran explosión por la que se recuerda el puerto de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, cuando explotaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, dejando un saldo total de 236 muertos y más de 7000 heridos, siendo considerada la mayor explosión no nuclear recordada.

Este recorrido, primer viaje internacional de León XIV, aspira a alcanzar el diálogo interreligioso y la búsqueda del camino hacia la paz. Se trata de una gira que el fallecido papa argentino, Jorge Bergoglio, quería hacer, aunque falleció antes de poder concretarla.

AS/ff