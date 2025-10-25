Maduro le envió un mensaje a Trump: "No a la guerra, sí a la paz y a la convivencia"

Este viernes 24 de octubre, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, insistió en que el Gobierno de Estados Unidos está “inventando una nueva guerra”, y aseguró que “América del Sur y el Caribe” se unirán para detenerla. A través de la televisora estatal, el mandatario chavista afirmó: “El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”.

Y agregó que Venezuela no entrará al conflicto gracias a “la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”.

El Pentágono escala la presión sobre Venezuela y envía el portaaviones más grande del mundo a la región

Maduro también le advirtió al presidente estadounidense Donald Trump, sin nombrarlo, que el pasado 23 de octubre se instalaron 73 puntos centrales de despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada Bolivariana, y cada uno de ellos desprende, al menos, 10 más: “Estamos hablando entre 700 a 1000 puntos de defensa de nuestras costas”.

Expertos de la ONU condenan la "intervención coercitiva de Estados Unidos en Venezuela"

El general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, apoyó la postura del mandatario, elogiando la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): “Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”.

Nicolás Maduro, presidente

Washington ordenó desplegar en el Caribe, a fines de agosto, un submarino nuclear, 8 buques militares y aviones de combate F-35 para luchar contra el narcotráfico.

Pero en las últimas horas, Trump admitió ante la prensa haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que Maduro le ofreció “todo” para no enfrentarse a Estados Unidos. La oposición venezolana alienta una intervención directa de Estados Unidos contra la cúpula chavista, a la que la Casa Blanca acusa de "liderar un cartel de narcotraficantes que envía fentanilo a Estados Unidos"

