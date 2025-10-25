La cúpula militar respalda a Nicolás Maduro

El ministro de Defensa venezolano dijo ayer que las fuerzas armadas impedirán la instalación de un gobierno “arrodillado” a Estados Unidos, a quien acusa de buscar la caída del presidente Nicolás Maduro con apoyo de la oposición.

“Interprétenlo como lo quieran interpretar: la Fuerza Armada no va a permitir aquí un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos. Más nunca esclavos. Somos un país libre”, afirmó el ministro Vladimir Padrino en la televisión estatal VTV.

Los militares venezolanos han jurado en numerosas ocasiones lealtad absoluta a Maduro, que ha multiplicado su poder desde que asumió la presidencia en 2013.

Maduro, que ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, el jueves reclamó a Estados Unidos que detenga la escalada. “¡No crazy war, please! Venezuela quiere paz”, remarcó.

Durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo, el mandatario pronunció varias frases en inglés: “Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!”.

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente fue activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

Maduro dijo, además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. “Gracias al presidente (Vladimir) Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.

Sanciones a Petro. Estados Unidos anunció ayer sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y contra el ministro de Interior, Armando Benedetti, acusados de no frenar el tráfico ilícito de drogas.

“El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado. “El presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación”, agregó.