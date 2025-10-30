Huracán Melissa: las impactantes imágenes captadas desde un helicóptero en pleno paso del ciclón

En medio del huracán Melissa, un grupo de personas que viajaban en helicóptero se animaron a observar el fenómeno natural desde las alturas. El poderoso ciclón afectó a miles de personas en las comunidades de las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Las Tunas, Guantánamo y Holguín.

El huracán Melissa, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, impactó en la isla alrededor de las tres de la madrugada, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, provocando graves destrozos en infraestructura, viviendas y caminos.

El video del vuelo rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una oleada de comentarios por la valentía de los tripulantes. “¡Esa chica tiene tanta compostura! ¡Dios bendiga a ese capitán!”, “Un aplauso a los que trabajan para que podamos tener pronósticos más certeros” y “Me encanta cuando se publican estos videos, me hacen repensar mi miedo a las turbulencias”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Cómo afectó el huracán Melissa

El coordinador residente de Naciones Unidas, Dennis Zulu, informó desde Kingston (Jamaica) que el paso del ciclón dejó una devastación sin precedentes: “Se produjo una enorme destrucción de infraestructura, propiedades, y se perdió la conectividad de las carreteras y la energía eléctrica”, señaló.

Por otro lado, el paso del fenómeno ocasionó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierra al este de la isla. El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que el organismo ya tiene equipos de emergencia preparados en los países cercanos y que asignó cuatro millones de dólares para Haití y otros cuatro millones para Cuba a través de sus fondos de emergencia.

Además, anticipó que se evalúa un llamado internacional de ayuda humanitaria para atender las consecuencias del desastre.

Según los informes preliminares desde Jamaica, al menos cuatro personas murieron durante el paso del huracán y numerosos heridos recibieron atención médica. El fenómeno también afectó una zona clave para la agricultura cubana, conocida como el “granero del país”, donde arrasó cultivos y tierras de producción alimentaria.

