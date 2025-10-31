Fin de semana de Halloween en Córdoba: qué fiestas se suspenden, cuáles siguen y los eventos imperdibles

Este fin de semana de Halloween 2025 en Córdoba, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, la provincia se prepara para vivir una gran variedad de fiestas, recitales y propuestas culturales. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas previstas para el sábado obligaron a algunos organizadores a suspender actividades, aunque la mayoría de los eventos se mantienen con normalidad.

Desde el Estadio Mario Alberto Kempes hasta los escenarios culturales de Villa Carlos Paz, Mina Clavero y Córdoba Capital, la oferta combina música, teatro, arte y diversión para todas las edades.

Creepy Halloween suspende su segunda noche

La producción de Creepy Halloween 2025, organizada por Universo Jiménez en el Estadio Mario Alberto Kempes, anunció la cancelación de la segunda jornada prevista para el sábado 1° de noviembre.

En un comunicado, informaron que la medida responde “exclusivamente a razones de seguridad, en resguardo de todos los asistentes”. Los tickets del sábado podrán usarse el viernes 31 o solicitar la devolución en la web oficial o en las boleterías del Mona Museo Bar.

La primera noche se mantiene confirmada, con un line-up encabezado por La Mona Jiménez, Los Auténticos Decadentes, Catupecu Machu, Los Tabaleros y Cristian Castro.

Fiestas confirmadas: lo que sigue en pie este sábado

Buh! Halloween, La Fábrica

El evento se realizará el sábado 1° de noviembre a las 23:55, según confirmó la organización. “El clima será ideal para disfrutar la noche”, aseguraron. Habrá DJ sets, ambientación gótica y concurso de disfraces, con entradas a la venta en Alpogo.

El Bosque Halloween, Chateau Park

La fiesta tendrá lugar en Av. Cárcano y Piamonte, desde las 23 hs., con una producción que promete “hacer historia”. La organización fue contundente: “El Bosque se hace, sí o sí”.

Halloween en El Pungo, La Cumbre

La tradicional fiesta en Camino de los Artesanos también sigue firme. “No se suspende por lluvia. Preparate para vivir la noche más aterradora, ¡pase lo que pase!”, afirmaron los organizadores.

Propuestas culturales y familiares en toda la provincia

Desfile de Disfraces Familiar – Villa Carlos Paz. El viernes 31 de octubre desde las 18:00, la calle 9 de Julio se llenará de color con el clásico desfile de disfraces organizado por el municipio. Habrá premios, sorteos y actividades recreativas para toda la familia.

Halloween San Vicente – Córdoba Capital. Desde las 18:00 y hasta las 02:00, llega la quinta edición de “Halloween San Vicente”, una propuesta impulsada por el CPC San Vicente que combina leyendas urbanas y cultura barrial. Esta edición 2025 explorará el origen del Club Unión San Vicente, con entrada libre y gratuita.

Visita temática: Misterios de la Casa – Museo San Alberto. El 31 de octubre, con funciones a las 15:30, 17:00 y 19:30, el público podrá recorrer la Casa San Alberto a la luz de linternas, con relatos de Azor Grimaut y documentación histórica que rescata los misterios coloniales de Córdoba. Entradas: $3.000, con inscripción previa al 3517519507 o por redes sociales.

Super Pride – Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España). El sábado 1° de noviembre, de 16:00 a 21:00, se celebrará la segunda edición del Super Pride, con DJs, performances y feria de emprendedores. La jornada conmemora a referentes LGBTIQA+ y promueve la diversidad cultural. Entrada libre y gratuita.

Teatro, arte y cine para disfrutar el fin de semana

Estreno de “Fantasmáticas” – Teatro Comedia

Del 24 de octubre al 29 de noviembre, se presenta “Fantasmáticas”, obra escrita por Tania Leyes y dirigida por Luciano Delprato, con entrada gratuita hasta agotar capacidad. Protagonizada por Amalia Freytes, Sara Estrella Rohrstock y Nora Sommavilla, la historia aborda con humor y ternura la vejez y la invisibilidad femenina en el arte.

Terror Córdoba Festival – Cineclub Municipal

El viernes 31 a las 23:00, el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) proyectará “Halloween: el origen” (EE. UU., 2007, dir. Rob Zombie).

Tres muestras en el Museo Genaro Pérez

Hasta noviembre de 2025, se pueden visitar las exhibiciones “Redescubriendo a Genaro”, “Las vidas que hacen luz fuera del marco” y “Obra Amurada / Mirada Dislocada”. Abierto de martes a domingos, de 9:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.

Música y festivales para todos los gustos