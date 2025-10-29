Multas en Córdoba: desde el sábado comenzarán a sancionar a quienes estacionen mal con montos de hasta $800.000

Los conductores que estacionen de forma indebida en la ciudad de Córdoba podrán ser sancionados con multas que van desde $50.000 hasta $800.000, según la gravedad de la infracción, a partir de este sábado 1 de noviembre. La medida marca el fin del período de prueba del botón de denuncia por mal estacionamiento de la App Ciudadana, herramienta que permite a los vecinos reportar infracciones con fotos y geolocalización.

Qué infracciones serán sancionadas

El sistema contempla las faltas establecidas en el artículo 121 del Código de Convivencia Municipal, entre ellas: bloquear o tapar garajes; obstruir rampas para personas con discapacidad; estacionar en lugares para personas con discapacidad; ocupar espacios frente a hospitales o centros médicos.

Quiénes son los 18 diputados cordobeses que integrarán la Cámara Baja desde el 10 de diciembre

Ahora bien, cada infracción se calcula en Unidades Económicas Municipales (UEM), lo que representa alrededor de $11.000 cada una. Pero las sanciones pueden alcanzar entre $50.000 y $200.000 por bloquear un garaje, y hasta $800.000 por obstruir una rampa para personas con discapacidad.

Sin sorpresas para Provincias Unidas y sorprendidos en La Libertad Avanza

Qué pasa con las denuncias recibidas

Durante octubre, la app solo enviaba notificaciones de advertencia, pero a partir de noviembre las denuncias válidas se transformarán en multas. Las denuncias se procesan de lunes a viernes, entre las 8 y las 20, horario en el que también puede disponerse la remoción del vehículo. Y fuera de ese horario, los vecinos pueden comunicarse con la Guardia de Grúas Municipales al (0351) 4285600, interno 7204.