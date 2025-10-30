CyberFly: comprás un pasaje ida y vuelta a cualquier destino y te regalan otro

En una nueva edición de CyberFly, Flybondi lanzó una promoción única: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional, recibirán de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional a elección. Con esta súper promo, la low cost ofrece dos viajes al precio de uno, disponible ya y hasta el 9 de noviembre inclusive.

La dinámica es muy simple: quienes compren su vuelo desde la web de Flybondi durante este período recibirán un ticket bonificado ida y vuelta para volar a cualquier destino nacional, con posibilidad de canjearlo hasta el 31 de diciembre de 2025 y para todo el calendario disponible. Además, como bonus track, el pasaje obsequiado incluye una valija despachada de 12 kg.

Con esta propuesta, Flybondi busca seguir generando más oportunidades para que cada vez más personas puedan vivir #LaLibertadDeVolar.

Bases y condiciones

En las bases y condiciones de la promoción, se destacan, entre otros términos, los siguientes:

- Beneficio exclusivo de un único ticket ida y vuelta por cada mail registrado y por persona mayor a 12 años.

- El ticket a canjear aplica únicamente para vuelos ida y vuelta a destinos nacionales operados por Flybondi.

- Vigencia de la campaña: desde las 17 del 29/10/2025 hasta las 23:59 del 09/11/2025 (inclusive) o hasta agotar la cantidad de cupos disponibles —hay 20.000 cupos totales—, lo que suceda primero.

- Período para realizar la compra: beneficio aplicable a clientes que emitan y abonen su reserva de tickets aéreos dentro de la vigencia de la campaña.

- Abonado con cualquier medio de pago activo, incluyendo voucher.

Beneficios, período de canje y de vuelo

- El beneficio consistirá en la entrega de un ticket bonificado ida y vuelta por cada mail registrado y por persona mayor a 12 años para un destino nacional operado por la aerolínea.

- El beneficio incluye las tasas, impuestos y cargos aplicables; incluye un equipaje de 12 kilos sin costo adicional; podrá ser canjeado desde el momento en que se le habilita dicha acción al cliente y hasta el 31 de diciembre de 2025; podrá ser utilizado para cualquier vuelo disponible en el calendario al momento del canje en la plataforma.

- Habrá disponibles un máximo de 15 asientos por vuelo de tarifa única en los vuelos ofrecidos en la plataforma y no habrá asientos disponibles en feriados y/o vísperas de feriados, días festivos y/o vísperas de días festivos.

Bases y condiciones: https://flybondi.com/ar/informacion-legal/bases-y-condiciones-cyberfly-regalamos

Temporada “épica”

La aerolínea lanzó recientemente su temporada de verano “Épica”, con la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y una capacidad para transportar a 2,8 millones de pasajeros. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves bajo modalidad ACMI (alquiler de avión, tripulación, mantenimiento y seguro), lo que permitirá reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.

Con este plan, Flybondi consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso de seguir ampliando la conectividad aérea y el acceso a volar.