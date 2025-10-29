Botón de denuncia por mal estacionamiento: obstruir garajes es la falta con mayor incidencia en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba anunció que desde el próximo sábado 1 de noviembre comenzará la aplicación de multas por denuncias realizadas por vecinos en la App Ciudadana por mal estacionamiento.

Infracciones denunciadas

El botón de denuncia por mal estacionamiento fue habilitado a principios de octubre.

Entre las infracciones denunciadas, “Obstruir los garajes” está en primer lugar (69,97%), seguido de bloquear la rampa (17,12%) y ocupar el espacio reservado para personas con discapacidad (9,78%). En cuarto lugar, se ubicó estacionar en lugares destinados a hospitales (3,13%), indica un comunicado oficial.

Además precisa que “en 28 días se recibieron 736 denuncias, de las cuales el 72,96% fueron admitidas, mientras que el resto se desestimaron por diversos motivos”.

Desde el sábado se aplicarán multas

“Hasta el próximo viernes el sistema operará en el marco de la campaña "Sin multas, con responsabilidad", mediante el cual se notificará a los conductores denunciados y no se aplicarán multas”, aclararon desde el municipio capitalino.

“Desde el sábado 1 de noviembre comenzarán a sancionarse estas infracciones”, remarcaron.

Cómo denunciar

Los ciudadanos deberán iniciar sesión en la “App Ciudadana” con su cuenta de “CIDI” y deberán otorgar los permisos necesarios para que la App pueda acceder a la ubicación y a la cámara.

Además para realizar la denuncia es necesario validar la identidad mediante Vedi. Se reserva la identidad del denunciante.

Las denuncias son procesadas y gestionadas para la eventual remoción de vehículos de lunes a viernes en el horario de 8 a 20.

En caso de urgencia, para remoción de vehículos fuera de esos días y horarios, comunicarse al teléfono 4285600 interno 7204 de la Guardia de Grúas Municipales.