El adiós a Béla Tarr, director de “Tango Satánico” y pionero del cine contemplativo

El cineasta húngaro Béla Tarr, reconocido por su estilo único en el cine contemporáneo, falleció a los 70 años este martes 6 de enero de 2026. Tarr, cuya obra se caracteriza por un ritmo pausado, tomas extensas y una estética en blanco y negro que explora temas de desolación humana, deja un legado que ha marcado el cine independiente y de autor. Nacido el 21 de julio de 1955 en Pécs, una ciudad del sur de Hungría, Tarr creció en un entorno que lo expuso tempranamente al arte, influenciado por sus padres.



A los 14 años recibió una cámara de 8mm como regalo, lo que despertó su interés por el cine. Inició su trayectoria a los 16 años con cortometrajes y debutó en el largometraje a los 22 con Nido familiar (1977), una producción rodada en pocos días con actores no profesionales y elementos de improvisación, que obtuvo el Gran Premio en el Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg.

Esta obra inicial ya anticipaba su enfoque en retratar conflictos sociales reales y personajes cotidianos, priorizando la autenticidad sobre la espectacularidad. A lo largo de su carrera, Tarr desarrolló un estilo distintivo conocido como "cine lento" o "slow cinema", con películas que enfatizan tomas prolongadas, composiciones claustrofóbicas y una narrativa minimalista que invita a la reflexión filosófica.

Sus temas recurrentes incluyen la preservación de la dignidad humana en entornos opresivos, el humor oscuro en medio de la tragedia y una visión pesimista de la existencia, a menudo ambientada en paisajes rurales o urbanos desolados de Hungría.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran Maldición (1988), que consolidó su estética en blanco y negro y su colaboración el Nobel de Literatura László Krasznahorkai; Tango Satánico (1994), un épico de más de siete horas dividido en 12 partes, inspirado en una novela del mismo Krasznahorkai y alabado por su exploración de la decadencia social; y Armonías de Werckmeister (2000), una alegoría sobre el caos y la manipulación colectiva, filmada en solo 39 tomas.

Su última película, El caballo de Turín (2011), coescrita con Krasznahorkai y estrenada en el Festival de Berlín donde ganó el Oso de Plata, se enfoca en la rutina de un granjero y su hija en un entorno apocalíptico.

Tras este filme, Tarr anunció su retiro a los 56 años, argumentando que había expresado todo lo que necesitaba y que continuar implicaría repetirse, lo que diluiría la integridad de su visión artística.

En 2003, el diario The Guardian lo clasificó como el 13º mejor director contemporáneo, destacando su capacidad para capturar la desolación espiritual y la prosaica sublimidad de la vida cotidiana.

Su influencia se extiende a cineastas como Gus Van Sant y Apichatpong Weerasethakul, quienes han citado su uso innovador del tiempo y el espacio en la pantalla. Tarr rechazó ofertas de Hollywood y mantuvo una independencia feroz, priorizando proyectos que reflejaban su percepción del mundo real, con énfasis en conflictos humanos y realidades sociales. En sus últimos años, Tarr se dedicó a la enseñanza y la mentoría, estableciendo talleres y programas educativos para promover un cine auténtico y no comercial.

La Asociación de Artistas Cinematográficos Húngaros y colegas como Bence Fliegauf han expresado su duelo, subrayando el vacío que deja en el cine europeo.



