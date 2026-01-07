Recuperan y reeditan el disco de León Gieco que incluyó el clásico “Solo le pido a Dios”

El Instituto Nacional de la Música (INAMU), junto al sello discográfico DBN, anuncia la reedición del álbum 4º LP de León Gieco, publicado originalmente en 1979, en el marco del proceso de recuperación del catálogo de Music Hall impulsado por el INAMU. El organismo firmó un convenio con DBN para reeditar el material.

Esta publicación forma parte de una serie de reediciones que tienen como objetivo poner nuevamente a disposición del público obras fundamentales de la música argentina.

Esta nueva edición que fue remasterizada por Gustavo Gauvry (AATIA) en los estudios Del Cielito y Del Infiernito, ya cuenta con su versión en formato digital que está disponible en todas las plataformas. La restauración del arte de tapa estuvo a cargo de Pali Muñoz. La producción de la reedición fue realizada por León Gieco y Bernabé Cantlon (INAMU). El relanzamiento incluye además un insert con fotografías inéditas de Rubén Andón, especialmente seleccionadas y diseñadas por el propio autor.

Ficha técnica original:

Grabación: Marcelo Chilaver

Mezcla: Marcelo Chilaver, Oski Amante y León Gieco

Producción: Oscar López

Dirección de arte: Rodolfo Bozzolo

Idea: Oscar López y León Gieco

Fotos de tapa: Horazio Rezza

Temas en vivo:

"Canción de amor para Francisca", "La historia esta" y "Tema de los mosquitos" fueron grabados en el recital a beneficio de la Genética Humana, realizado en el estadio Luna Park el 28 de julio de 1978, ante diez mil personas. Técnicos de grabación en vivo: Juan Carlos Mera y Luis A. Perrusi

Ficha técnica de la reedición (2025)

Digitalización y remasterización: Gustavo Gauvry (AATIA)

Estudios: Del Cielito / Del Infiernito

Fotos y diseño de insert: Rubén Andón

Restauración de arte de tapa: Pali Muñoz

Producción de la reedición: Bernabé Cantlon (INAMU)

Arte Logo LG: Marlene Zuriaga

Agradecimiento a Leandro Cosentino

“Grabado luego de un viaje que incluyó algunos países de Latinoamérica (Colombia, Venezuela, Costa Rica, México) y una estadía de algunos meses en Estados Unidos, el álbum marca un acercamiento de León al folklore argentino”, apuntó el periodista Claudio Kleiman en un texto preparado para el lanzamiento.

La reedición del primer disco de Serú Girán viene con una exigencia de Charly García



Este disco también es histórico porque es el que incluye “Solo le pido a Dios” que se convirtió en un himno antibélico. En 1978 Gieco contaba a la revista Expreso Imaginario que “estando en Estados Unidos, siempre que agarraba la guitarra o me ponía a cantar me salían cosas folklóricas. Era como que yo comparaba y me daba cuenta lo difícil que es competir con los músicos de allá, y veía que la única fuente de poder que tenemos nosotros es hacer una música original”.

También en este período Gieco se apoyó en los músicos que le había recomendado Gustavo Santaolalla como Jorge Cumbo en aerófonos andinos, el violinista Sergio Polizzi y Dino Saluzzi en bandoneón.

“Fue Saluzzi el encargado de poner su toque maestro (en primera toma) en “Solo le pido a Dios”, un día que llegó por error al estudio, y Gieco le pidió que grabara este tema, que solo tiene el bandoneón del salteño y la voz y guitarra del santafesino. La canción había sido compuesta por León en ocasión del conflicto limítrofe por el Canal de Beagle, que estuvo a punto de ocasionar una guerra con Chile. El tema cobraría una inusitada magnitud cuatro años más tarde, al producirse la guerra de Malvinas, al punto que mucha gente creyó que había sido compuesto a raíz de esa confrontación”, apuntó Kleiman.

En “Continentes en Silencio” se suman las voces de Nito Mestre y María Rosa Yorio. Con “Cachito el campeón de Corrientes”, Gieco incursiona en el chamamé. También son parte del disco Charly García, Alfredo Toth y Oscar Moro.

Además, León sumó tres temas que habían quedado fuera del disco anterior, El Fantasma de Canterville, debido a la censura. Se trata de “La historia esta”, “Canción de amor para Francisca” y “Tema de los mosquitos”, en versiones grabadas en el Luna Park el 28 de Julio de 1978, en el “Festival de la Genética Humana”.

