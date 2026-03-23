Interna en la Ciudad: tensión en el PRO y avance de La Libertad Avanza rumbo a 2027

La carrera electoral en la Ciudad de Buenos Aires se adelantó inesperadamente y dejó al descubierto tensiones políticas dentro del oficialismo y la oposición. Para el analista Gustavo Damián González, el fenómeno tiene una explicación estructural: “estamos en el kilómetro cero del PRO”, el espacio donde nació y se consolidó el partido que luego llegó al poder nacional.

La centralidad política del distrito porteño lo convierte en un territorio clave: “es el lugar, junto con la Provincia de Buenos Aires, con más visibilidad política que puede existir”, señaló. En este contexto, cada movimiento adquiere dimensión nacional y acelera los tiempos de definición de candidaturas.

La disputa por el bastión político

Según González, la Ciudad mantiene una identidad electoral que favorece a ciertos espacios: “es un electorado que siempre ha sido antiperonista, o por lo menos no peronista”, lo que explica por qué se transforma en un objetivo prioritario para las fuerzas no peronistas.

En este escenario, el avance de Javier Milei y su espacio genera nuevas tensiones. “La Libertad Avanza quiere quedarse con ese lugar”, advirtió el analista, tras el triunfo en las elecciones intermedias que fortaleció sus aspiraciones.

Uno de los focos de conflicto gira en torno a candidaturas emergentes: “Adornis era el candidato ya medio puesto, por lo menos por el oficialismo y el núcleo duro”, explicó, en referencia a las disputas internas dentro del espacio libertario.

Tensiones internas y figuras en pugna

El escenario se complejiza aún más con las diferencias entre referentes. González destacó que “Patricia Bullrich se enojó justamente por estos movimientos no deseados”, evidenciando una interna en crecimiento dentro del oficialismo nacional.

Al mismo tiempo, el PRO intenta sostener su histórico bastión. “Jorge Macri quiere la reelección”, afirmó, en un contexto donde el partido enfrenta dificultades para mantener su hegemonía: “el PRO viene en franca retirada”.

Para el analista, este adelantamiento de la campaña responde a una combinación de factores: disputas internas, ambiciones personales y un escenario político en transformación. La Ciudad de Buenos Aires vuelve así a posicionarse como el epicentro de la política nacional, donde cada jugada redefine el mapa de poder.

