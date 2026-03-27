Maslatón a los cordobeses: ¿Cómo pudieron comprarse el buzón de Milei y antes el de Macri?

El dirigente liberal Carlos Maslatón afirmó que el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri “impusieron la peor política económica que pudieran sufrir los cordobeses”.

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“Esto los funde por completo”

“Soy totalmente pro Córdoba, pero ¿qué diablos les pasa? ¿Cómo pudieron comprarse el buzón de Milei y antes el de Macri? ”, se preguntó el analista financiero que se define como “liberal ortodoxo”.

Para luego responderse en la red social “X”: “Ambos sujetos les impusieron la peor política económica que pudieran sufrir los cordobeses”.

“Son provincia productiva, esto los funde por completo”, subrayó Maslatón al comentar una publicación periodística referida a las galerías y locales vacíos en el centro de la ciudad de Córdoba.

Además ante la respuesta de una usuaria de la red, el analista financiero aseguró que el actual gobernador Martín Llaryora y que el exgobernador Juan Schiaretti “no conducen la política económica de Milei, no condujeron la de Macri”, y “no son culpables del desastre”.

Al ser criticado por otros usuarios de “X” por su apoyo en el pasado a Milei, Maslatón respondió: “Jefe de campaña nunca fui, apenas un puntero. Sí lo voté en Paso y en Primera, no en ballottage, y fue un error”.

El dirigente liberal visitó en febrero la provincia de Córdoba para asistir al Cosquín Rock 2026 y recorrió restaurantes de la capital cordobesa como “El Papagayo” y “Comedor Club IME”.

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Liberal crítico

Maslatón también se mostró en los últimos días crítico con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por el viaje de la esposa del funcionario en el avión presidencial.

“Y así fueron siempre los ´liberales´ argentinos, llegan al poder para robar”, había expresado en un comentario a la tapa de la Revista NOTICIAS.