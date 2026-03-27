Cristalli, de UEPC, sobre la tercera propuesta de la Provincia: “Es muy superior a las anteriores”

El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, aseguró que la tercera propuesta de la administración del gobernador Martín Llaryora es “muy superior a las anteriores” y “nos da previsibilidad de no perder y tener recuperación”.

Así es la tercera oferta de Llaryora a los docentes: Aumento del 10,3%, retroactivo de $ 313.000 y actualización por inflación hasta enero

“Responde prácticamente a la totalidad”

Además sostuvo que “ha sido muy dura la negociación para que entendieran los funcionarios y el propio Gobierno que los requerimientos que teníamos nosotros realmente eran importantes”.

“Y esta tercera propuesta responde prácticamente a la totalidad de lo que resolvimos nosotros como asamblea de delegados departamentales y que llevamos a la mesa”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio 90.7”.

La propuesta

“El primer punto que aparece que había sido rechazado unánimemente es que los aumentos no van a estar atados a recaudación por lo tanto todo lo que logremos en el año va a ser para mantener y para ganar, y no para perder en el caso de que hubiese una baja en la recaudación”, explicó.

“El segundo es que está el IPC garantizado, acumulativo, remunerativo y bonificable por todo el año. Hay un aumento inicial entre febrero y marzo del 10,3% en promedio, lo que significa un recupero inicial del 5,3% que se va a sostener en el tiempo durante todo el año”, precisó en diálogo con Julio Kloppenburg.

También indicó que “no solo se garantiza la continuidad del FONID para activos y jubilados, sino que esos ítems van a tener un aumento para los activos del 92% en cuatro etapas, con un 77% entre febrero y marzo, y también para los jubilados en un 71%”.

“Se garantiza que sigue suspendido el FOSAET y el artículo 53 de profesionalidad docente hasta fin de año. Se eliminan los topes desde el mes de marzo para los cargos, y hasta 20 horas cátedra que tenían acumulación”, detalló Cristalli.

Al referirse al caso de los “aportes extraordinarios” de la “reforma jubilatoria” mencionó que se logró que “las bandas salariales se vayan aumentando de acuerdo a lo que se logre en los aumentos mensuales para que no impacten nuevos descuentos ni para activos ni para jubilados”.

Y luego subrayó: “Tenemos una garantía de que si los otros sindicatos logran algo mejor, nosotros también lo tenemos y además una revisión en el mes de septiembre que nos va a permitir analizar cómo se va desarrollando el acuerdo”.

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“Logro colectivo”

“Realmente es un logro colectivo que aparezca esta tercera propuesta, muy superior a las anteriores. Eso tenemos que decirlo”, enfatizó Cristalli.

Además aclaró que “nada va a alcanzar con semejante pérdida de poder adquisitivo que tenemos los argentinos, el nivel de endeudamiento, el 90 por ciento de las familias están endeudadas” pero aseguró que la oferta de la Provincia “nos da previsibilidad de no perder y tener recuperación”.

“Y si la inflación se dispara, tenemos garantizado que vamos a cobrar la totalidad del IPC”, concluyó Cristalli.