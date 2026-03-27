Hallaron muerto a José Gabriel Allende en Mina Clavero: hay dos detenidos con "vínculo directo" con el joven

El cuerpo de José Gabriel Allende, de 26 años, fue hallado este viernes en el sector del balneario Los Elefantes de Mina Clavero, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. El hallazgo puso fin a cinco días de búsqueda intensa en la que intervinieron decenas de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, pero abrió una nueva etapa judicial con dos personas ya detenidas y la investigación enfocada en determinar las causas y las responsabilidades de su muerte.

Allende había sido visto por última vez en la madrugada del lunes 24 de marzo. Su hermana Luciana reconstruyó ante ElDoce.tv los momentos previos a la desaparición: "Mi hermano sale el domingo a la tarde, se dirige a la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero, donde está con unos amigos. Estuvo ahí hasta cerca de las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana le mandó el último mensaje a mi hijo que le dice que se va a la terminal de Brochero al baño. Ese fue el último mensaje que le envía".

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Según el relato de Luciana, tras ese mensaje su hermano se habría encontrado con otras personas con rumbo a Mina Clavero: "Desde ahí después nos cuentan allegados que él se junta con un chico conocido de él que andaba con la novia, y otro chico que no es del círculo de sus amistades y se dirigen por la ruta que va de Cura Brochero a Mina Clavero. Ahí uno de los chicos entra con la novia a comprar y mi hermano se queda afuera con este desconocido. Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano, que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso le roban el celular y sale corriendo".

Dos detenidos y tres allanamientos

La noche del jueves, antes del hallazgo del cuerpo, la investigación ya había producido sus primeros resultados concretos. Personal policial realizó tres allanamientos en Mina Clavero que derivaron en la detención de dos hombres mayores de edad. En los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, prendas de vestir y un vehículo, todos considerados de interés para la causa.

El comisario inspector Víctor Guzmán, jefe de la Departamental San Alberto, precisó que los dos hombres detenidos tendrían un "vínculo directo" con Allende y habrían tenido "contacto con el joven horas antes de su desaparición". Ambos quedaron a disposición de la fiscal Analía Gallarato, de la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, que conduce la investigación.

Operativo de tierra, aire y agua

El operativo de búsqueda se desarrolló de manera conjunta entre personal de la División Canes del ETAC, Bomberos Voluntarios y el DUAR, con cerca de 40 efectivos de distintas fuerzas. Las tareas abarcaron rastrillajes terrestres, seguimiento aéreo con helicóptero policial y búsqueda acuática en el dique La Viña y sus alrededores. La fiscal Gallarato fue quien ordenó el despliegue del amplio operativo desde los primeros días de la desaparición.