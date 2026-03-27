Desbaratan banda de entraderas millonarias: tres detenidos tras múltiples allanamientos

Una serie de operativos simultáneos permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada a entraderas de alto impacto económico, con al menos dos hechos atribuidos en distintas provincias. Como resultado, tres sospechosos fueron detenidos y se incautaron armas, dinero en efectivo y vehículos utilizados en los ataques.

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Policía de Investigaciones, bajo directivas judiciales, en el marco de una causa que busca desarticular una banda con capacidad operativa y logística interprovincial.

Entraderas violentas y objetivos previamente seleccionados

La investigación vincula a los detenidos con al menos dos episodios recientes. Uno de ellos ocurrió en Charadai, donde un productor rural fue abordado en su vivienda por delincuentes armados que se llevaron unos 95 mil dólares y cerca de 5 millones de pesos.

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El otro hecho se registró en Villa Guillermina, en la provincia de Santa Fe, con un esquema similar: irrupción violenta en una propiedad y un botín cercano a los 30 millones de pesos.

Para los investigadores, ambos ataques responden a un mismo patrón: planificación previa, inteligencia sobre las víctimas y ejecución coordinada, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.

Allanamientos con secuestro de armas, dinero y vehículos

Los procedimientos se concretaron este 27 de marzo en distintos puntos del territorio chaqueño, con intervención del equipo fiscal y del Juzgado de Garantías.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró armas de fuego, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo y teléfonos celulares, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes.

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También fueron incautadas dos camionetas, que habrían sido utilizadas en los golpes investigados. En algunos domicilios, los resultados fueron negativos, aunque se hallaron objetos de interés para la causa.

Una estructura con alcance regional

Según la pesquisa, la banda operaba con movilidad entre provincias y selección de blancos con alto poder adquisitivo, lo que explicaría la magnitud de los botines.

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Las autoridades sostienen que el grupo contaba con roles definidos y capacidad para ejecutar robos violentos con alto nivel de organización, por lo que no descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación.