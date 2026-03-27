Escándalo en Corrientes: dio 1,68 de alcoholemia, atacó a los inspectores y terminó a los golpes

Un operativo de tránsito de rutina en la ciudad de Corrientes derivó en una escena de violencia explícita que reavivó el debate sobre los límites del accionar municipal. Un motociclista que circulaba con un nivel de alcohol tres veces superior al permitido se enfrentó a golpes con agentes de tránsito, resultando en daños materiales, denuncias penales y una polémica justificación oficial tras la difusión de videos donde se ve a un uniformado golpear al civil mientras este permanecía en el piso.

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El hecho se desencadeno en inmediaciones de las calles Santa Catalina y Mburucuyá, cuando los inspectores detuvieron la marcha de una moto debido a que el acompañante no llevaba casco.

Al notar un fuerte aliento etílico, procedieron al test de alcoholemia, que marcó 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la retención del vehículo, el hombre reaccionó de forma violenta.

"Piñas por todos lados" y daños al Estado

El secretario de Seguridad y Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, relató que la agresión fue inesperada. "Empezó a tirar piñas por todos lados e incluso con el casco rompió parte importante de una de nuestras motos", detalló el funcionario a radio Dos.

Tras el altercado, la Municipalidad radicó la denuncia en la Comisaría Séptima por "resistencia a la autoridad y daño a bienes del Estado".

Sin embargo, el foco de la polémica se trasladó a las redes sociales, donde se viralizó un fragmento del video que muestra al personal municipal golpeando al motociclista cuando este ya había caído al suelo.

La respuesta oficial: "No es agresión, es reacción"

Consultado sobre si la respuesta del inspector fue desmedida, Barrios mantuvo una postura firme de respaldo a sus agentes. “En realidad no es una agresión, es una reacción natural de una persona que injustificadamente es agredida. Somos seres humanos”, afirmó, aunque aclaró que citó al inspector para escuchar su versión y evaluar posibles medidas disciplinarias.

Para el funcionario, la secuencia debe analizarse de forma integral y no por recortes de video: "Nuestros inspectores actuaron bien en cumplimiento de una orden expresa. Podrían haberse borrado del lugar cuando vieron que el hombre se puso violento, sin embargo, actuaron como tenían que hacerlo".

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Refuerzo de los operativos

Pese al incidente, desde el municipio ratificaron que los controles de tránsito continuarán con el apoyo de la Policía de Corrientes. “El objetivo claro es bajar la cantidad de muertos y heridos en accidentes de tránsito”, sentenció Barrios, quien adelantó reuniones con jefes de área para extremar precauciones al tratar con personas en avanzado estado de ebriedad y evitar que estas situaciones escalen a niveles de violencia física.