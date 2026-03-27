Cachanosky: "El gobierno debería estar revisando esa afirmación de que estamos en un nivel récord de consumo"

El economista Roberto Cachanosky calificó de “curioso” al “nivel récord de consumo” anunciado por la administración del presidente Javier Milei ya que “no condice con otras variables".

“Dato medio curioso”

“El Gobierno viene anunciando que tenemos un nivel de consumo récord, récord histórico dicen. Es un dato que es medio curioso. Porque hay dos datos adicionales que parecen contradecir la afirmación del Gobierno”, planteó el consultor.

“En primer lugar tenemos la evolución de los salarios del sector privado formal y del sector público tanto a nivel nacional, provincial como municipal que publica el INDEC, y en ambos casos tantos los salarios privados como los salarios del sector público, hace cinco meses que vienen creciendo por debajo de la tasa de inflación”, analizó Cachanosky.

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“Caída del salario real”

“Puesto de otra forma, lo que estamos teniendo es una caída del salario real desde hace cinco meses”, remarcó en un video publicado en sus redes sociales.

“Entonces lo curioso es que tengamos un aumento en el consumo cuando a la gente le cae el ingreso real o el salario real, salvo que la gente esté gastando sus ahorros para seguir consumiendo a pesar de que le cae el ingreso”, evaluó

“El otro punto que no es menor es que puede ser que la gente esté consumiendo más. El tema es que tenemos que la gente compra con tarjeta de crédito, pero después no puede pagar”, prosiguió en su análisis.

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Mora en tarjetas de créditos y préstamos personales

¨La mora en el pago de las tarjetas de crédito pasó del 2% en enero del 2025 al 11% en enero del 2026. O sea del 2% al 11% del total del crédito de la cartera de los bancos”, ejemplificó.

“Y si miramos la mora en los préstamos personales pasó en enero del 2025 del 3,5% al 13,2% actual”, puntualizó.

“Puede ser que la gente esté consumiendo con la tarjeta de crédito, pidiendo préstamos personales y después no paga”, insistió Cachanosky.

“A mí me parece que el gobierno debería estar revisando esa afirmación de que estamos en un nivel récord de consumo”, concluyó en su análisis.