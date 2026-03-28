El “puente roto”: por qué la educación argentina no logra generar empleo

Argentina atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la educación no logra traducirse en empleo. El diagnóstico surge con claridad del informe “El puente roto”, elaborado por Edulab Idesa, que describe una desarticulación estructural entre la formación y las demandas del mercado laboral, con consecuencias directas sobre los jóvenes y el desarrollo económico. El dato más alarmante es el nivel de exclusión: más del 17% de los jóvenes de entre 18 y 24 años está desempleado, mientras que el 16,4% de los jóvenes no estudia ni trabaja. En paralelo, empresas de distintos sectores reportan dificultades persistentes para cubrir vacantes por falta de perfiles calificados, lo que revela un desajuste entre oferta y demanda de habilidades.

Este doble fenómeno —jóvenes sin empleo y empleadores sin candidatos— expone un problema estructural: el sistema educativo no está generando las competencias que hoy exige el mundo del trabajo.

El origen del problema está en la calidad de los aprendizajes. Los datos son contundentes: el 83% de los alumnos de primaria no alcanza niveles mínimos en Matemática y el 65,5% no lo logra en Lengua. Esta fragilidad se arrastra al nivel secundario, donde 7 de cada 10 estudiantes quedan por debajo del nivel básico en Matemática, según evaluaciones internacionales.

A esto se suma un dato estructural: 3 de cada 10 jóvenes no terminan la educación básica, lo que limita seriamente sus posibilidades de inserción laboral. El resultado es una generación que, incluso cuando egresa del sistema, lo hace con déficits en habilidades clave como comprensión lectora o razonamiento lógico. En definitiva, el problema no es sólo de cobertura, sino de calidad y pertinencia: la escuela no logra preparar para el trabajo.

Formación técnica débil y desconectada



En este escenario, la educación técnico-profesional aparece como una herramienta clave, pero en Argentina presenta limitaciones importantes. De acuerdo al informe de Edulab Idesa, sólo el 16% de los estudiantes secundarios asiste a escuelas técnicas, lo que muestra una baja cobertura de este tipo de formación.

Además, las prácticas laborales son escasas o poco efectivas: muchas veces se concentran en el último año o se desarrollan dentro de la escuela, sin una verdadera experiencia en empresas. Esto debilita uno de los principales puentes entre educación y empleo. En el nivel superior, las tecnicaturas suelen ser largas —de tres años o más— y con barreras de acceso, lo que limita su expansión. A esto se suma la falta de un sistema robusto de certificación de competencias y la ausencia de microcredenciales, que en otros países permiten una formación más flexible y adaptada al mercado. El resultado “es un sistema técnico que no logra cumplir su función de inserción laboral”, indica el informe.

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Las consecuencias de esta desconexión se reflejan en el mercado laboral. La tasa de desempleo juvenil triplica a la de los adultos y la inserción laboral se vuelve cada vez más difícil, especialmente para los sectores más vulnerables. Un ejemplo concreto lo ilustra: una automotriz no pudo cubrir 200 puestos de trabajo por falta de jóvenes con secundario completo. Además, entre dos tercios y tres cuartas partes de los empleadores aseguran tener problemas para encontrar personal calificado.

Esta brecha no sólo impacta en el empleo, sino también en la movilidad social. Los jóvenes con menor nivel educativo quedan atrapados en circuitos de informalidad o desempleo, mientras que el país pierde competitividad.

Un problema estructural

El informe advierte que el problema no es aislado ni coyuntural, sino estructural. Argentina mantiene un modelo educativo con fuerte orientación académica, poca vinculación con el sector productivo y escasa flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado laboral. A diferencia de otros países que avanzaron en sistemas duales, certificaciones modulares o marcos de cualificaciones, el país carece de herramientas que articulen educación y trabajo de manera efectiva.

Las experiencias internacionales muestran que es posible revertir este escenario. Países como Alemania, Chile o Nueva Zelanda avanzaron en modelos de formación dual, sistemas de certificación y esquemas flexibles de capacitación que mejoran la empleabilidad. En ese sentido, el informe plantea una agenda clara: fortalecer la educación técnica, mejorar los aprendizajes básicos, desarrollar sistemas de certificación, incorporar microcredenciales y generar un vínculo permanente entre escuelas, empresas y Estado.

Sin esas reformas, advierten, el país seguirá con un sistema que expulsa a los jóvenes del empleo formal y limita su desarrollo económico.



