Natalia de la Sota ya se mueve con la mira puesta en un “armado nacional anti-Milei”

Si bien aún falta un largo recorrido para el 2027, Natalia de la Sota comenzó a mostrar algunas cartas políticas. La diputada nacional fue la oradora principal del encuentro titulado: “¿Qué Argentina queremos? Desarrollo regional y modelo económico nacional”, una jornada que, bajo el rótulo de debatir la reconstrucción del entramado productivo, funcionó como el primer paso de lo que parece ser el comienzo de una construcción con proyección nacional.

El evento, desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), no fue un encuentro aislado. Formó parte de la agenda que la máxima referente de “Defendamos Córdoba” viene traccionando junto a diversos institutos de pensamiento. La imagen del panel de apertura fue, en sí misma, un mensaje político: De la Sota compartió el estrado con el histórico dirigente radical Federico Storani (presidente de la Fundación Sergio Karakachoff) y con Alejandro “Topo” Rodríguez, del Instituto Consenso Federal, además de académicos como Marcelo Ruiz y María José Zapata.

Este movimiento busca consolidar un perfil nítidamente opositor a la gestión de Javier Milei. En un escenario donde el peronismo cordobés suele moverse con pies de plomo frente a la Casa Rosada, Natalia de la Sota ha decidido marcar una diferencia de fondo. Durante su discurso, fue tajante al definir a Córdoba como el “corazón productivo del país, hoy herido y maltratado”, denunciando un “industricidio” que afecta directamente a las pymes y economías regionales.

Entre el vuelo nacional y la aritmética del Panal

Sin embargo, a pesar de que la legisladora recorre el país en la búsqueda de esta construcción nacional, su nombre sigue sonando con fuerza en los ámbitos locales para integrar la fórmula provincial en los comicios del año próximo que seguramente serán antes de los presidenciales.

En el Panal no esquivan el poroteo y estiman que Natalia puede aportar entre 8 y 10 puntos propios, un caudal que se vuelve indispensable en cualquier escenario electoral reñido. Si bien la relación entre la diputada y el gobernador Martín Llaryora hoy no atraviesa su mejor momento, en el oficialismo nadie se atreve a descartar el diálogo

Doble foco

Ante el auditorio y el público que siguió el encuentro de manera virtual a través de la transmisión del Instituto Consenso Federal, De la Sota habló de un posible modelo nacional pero en todo momento las referencias provinciales estuvieron presentes: “Pensar en el desarrollo regional vinculado al modelo nacional es fundamental, porque el modelo económico de Milei daña a la Argentina, a Córdoba y a todo el federalismo productivo. Córdoba es el corazón productivo del país, hoy herido y maltratado. Vemos todos los días a pymes, empresas e industrias cerrar sus puertas y bajar sus persianas. Por eso tenemos que construir una salida y trabajar en lo que se viene, que es la reconstrucción de la Argentina”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Sergio Karakachoff, Federico Storani, reflexionó: “Lo que se está festejando por estos días en materia productiva y crecimiento de PBI tiene relación con 4 actividades que son absolutamente primarias, como la minería, la energía, la agricultura y la intermediación financiera, y que no son las que garantizan la posibilidad de un desarrollo sostenible”, indicó. “En los otros sectores estamos viviendo un abandono total en la infraestructura y un ajuste que no está sufriendo ninguna casta, ya que recae principalmente sobre los sectores de ingresos fijos y los jubilados”, agregó el dirigente.

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La vice que no fue, y ¿una revancha?

Hay una lectura obligada sobre las razones de este vuelo propio. En la previa de las elecciones presidenciales del 2023, su nombre fue una de las opciones más firmes para acompañar a Sergio Massa en la fórmula presidencial. Muchas conjeturas se elaboraron al respecto. Sin embargo, el exministro terminó inclinándose por Agustín Rossi, una decisión que, en el análisis posterior, se lee como un movimiento en falso, tal vez presionado por los sectores más ortodoxos del kircherismo y que en la práctica no aportó el volumen electoral esperado en el interior y finalmente Massa quedó muy cerca de la presidencia en primera vuelta.

En ese marco lo que quedó claro en Río Cuarto es que el proyecto apunta a capitalizar el descontento de quienes no se sienten representados por el ajuste libertario. Es una apuesta de riesgo que se lanza en un contexto complejo y de absoluta incertidumbre institucional: a la fecha, no hay precisiones sobre el calendario electoral del año próximo, e incluso flota en el aire el debate sobre la continuidad de las PASO o las reglas bajo las cuales se dirimirán las candidaturas.

A pesar de que el horizonte del 2027 parece lejano, De la Sota comenzó a moverse con el objetivo de construcción de una alternativa nacional sin descuidar el territorio provincial, buscando dotar de espesor técnico y político a una vía anti Milei que parta desde Córdoba.