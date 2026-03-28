Temporal histórico en Colonia Marina: cayeron 300 mm en tres horas y el pueblo quedó bajo el agua

Una lluvia sin precedentes transformó las calles de Colonia Marina en ríos durante la madrugada del sábado. Entre las 3 y las 6 de la mañana apenas tres horas llovió casi 300 milímetros y el 80% de la localidad del departamento San Justo quedó sumergido bajo un caudal de agua que obligó a evacuar un geriátrico, realizar rescates de emergencia y declarar el estado de alerta máxima en toda la región.

Las intencas precipitaciones provocaron el anegamiento inmediato del casco urbano, dejando a los 1.266 habitantes de la localidad en una situación de vulnerabilidad absoluta ante el avance del agua.

La magnitud del evento dejó al pueblo en una situación crítica. Según los habitantes, aunque se han vivido tormentas de gran volumen en el pasado, nunca se habían concentrado en un periodo de tiempo tan corto. Al estar ubicada en una zona baja, la localidad comenzó a recibir, además, el escurrimiento masivo de las aguas provenientes de los campos circundantes, lo que complicó aún más el panorama y saturó la capacidad de absorción de la laguna de retardo local.

La palabra del intendente Gerardo Cerutti

El intendente calificó la situación como histórica y describió el dramático escenario que atraviesa la población. Cerutti detalló que el pueblo llegó a tener el 80% de su superficie cubierta por agua y que, a pesar del intenso trabajo de escurrimiento, todavía persiste un 60% de anegamiento en distintos sectores. “Nunca vivimos una situación así. Habíamos ampliado la laguna de retardo porque esperábamos más lluvias, pero no en esta magnitud”, contó en diálogo con Perfil Córdoba. El intendente agregó que esperan que mañana al mediodía esté mejor la situación. “La Provincia se ha puesto a disposición, hay tres máquinas retroexcavadoras haciendo canales, y bombas arroceras sacando el agua”, agregó y comentó que la localidad está en un bajo por lo que parte del agua de los campos está drenando hacia Colonia Marina lo que complejiza el problema.

El mandatario local confirmó que se habilitó un centro de evacuación con unas 30 personas, aunque hay vecinos que se resisten a abandonar sus hogares por temor a dejar sus pertenencias. Por razones estrictas de seguridad, se procedió al corte del suministro eléctrico durante la noche, mientras equipos municipales trabajan con tres máquinas viales y bombas arroceras para forzar la salida del agua hacia los canales de desagüe que se están abriendo de urgencia.

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Operativo de asistencia y evacuación

El impacto del agua obligó a la evacuación inmediata de un geriátrico y de familias en los sectores más bajos. Actualmente, unas 20 personas permanecen alojadas en la Escuela Fray Luis Beltrán, donde el Ministerio de Desarrollo Social ya distribuyó agua potable, colchones, frazadas y mercadería para cubrir las necesidades básicas de los damnificados.

En el territorio se encuentra desplegado un equipo multidisciplinario que incluye a Protección Civil, Bomberos, Recursos Hídricos y personal de Salud, todos coordinados para asistir a los vecinos y relevar los daños materiales. El personal municipal trabajó durante toda la madrugada y continúa las tareas de desagote ante la caída de árboles y las complicaciones en los accesos rurales que dificultan el tránsito.

Apoyo provincial y perspectivas

El gobernador Martín Llaryora se mantuvo en contacto directo con las autoridades locales para coordinar el auxilio y aseguró que se han puesto a disposición todos los recursos de la Provincia para acompañar a las familias afectadas. El operativo cuenta con la presencia en el lugar del ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres, junto al secretario de Salud, Gustavo Klein, y el titular de Recursos Hídricos, Guillermo Vílchez, entre otras autoridades.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades son optimistas respecto a las tareas de drenaje. Se espera que, gracias al trabajo ininterrumpido de las bombas y la maquinaria pesada, la situación general de la localidad pueda estar controlada hacia el mediodía de este domingo, permitiendo que el agua termine de escurrir hacia las zonas rurales.