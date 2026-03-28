El escritor Jorge Asís aseguró que “el Tertuliano (Milei) preside un Gobierno de Consultores que tambalea por la chiquilinada de ´monetizar la presidencia´” al analizar el actual escenario político.

“Síntomas prematuros de agotamiento”

“Síntomas prematuros de agotamiento. No basta con ser el Fenómeno Solitario. Estar solo es el dilema. No hay diez Tertulianos. Existe uno. No alcanza para llevar adelante con eficacia la administración transformadora”, sostuvo el periodista.

Además señaló que “los buenos funcionarios pasan relativamente inadvertidos entre el amontonamiento de la casta. (Menos Patricia, La Montonera del Bien, que es política desde hace medio siglo y no tiene dependencia, como la Protectora Karina o Santiaguito, El Neo Giacomini)”.



“De todos modos el Tertuliano deja su huella en la ingratitud de la función pública. Por más adicto que sea el sucesor eventual a las patologías del Estado, no podrá siquiera atreverse a gobernar con déficit fiscal, sin cuentas claras”, agregó en una publicación de la red social “X”.

“Matemática en la que el efectista Tertuliano acertó, como en la prioridad contra la inflación. Pero la chiquilinada infame de ´monetizar la presidencia´ con los marginales lo transforma en otro Estadista banal. Desperdicio asediado. Una lástima”, concluyó Asís.

“Milei a su modo es un marginal”

El analista político luego habló de “los marginales que le hicieron monetizar la presidencia”. “Cuando vos decís monetizar la presidencia, aprovechar la presidencia para hacer una diferencia de moneda”, aclaró en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

“Todos los marginales que aparecieron con los que Milei se entendía y se entiende muy bien porque Milei también a su modo es un marginal”, enfatizó.

“Por supuesto que es un marginal. Es un tertuliano, es un panelista de Intratables que se mandó la genialidad de construir política desde un canal de televisión y animó la campaña política que no existía”, insistió el escritor.

“Fue una tontería de un gil”

Al ser consultado por los periodistas Claudio Jacquelin y Giuliana Maglietti sobre el escándalo por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el avión presidencial, Asís respondió:”¿En qué se equivoca Adorni? En haber puesto la vara tan alta. El poder genera privilegios, depara privilegios. Cuestionarlo es una tontería porque la base del poder tiene que ver también con toda esta mitología del poderoso y demás”.

“En lo que se equivoca es en haber puesto la vara tan alta porque esa sí fue una tontería de un gil, de un tipo que no conoce verdaderamente lo que es el poder”, completó.