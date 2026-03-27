Mayoristas prevén inflación arriba del 3% y advierten aumentos de hasta 9% en alimentos

El sector mayorista anticipa un cierre de marzo con inflación por encima del 3%, en un contexto marcado por aumentos en alimentos y presión sobre los precios de consumo masivo. Las proyecciones reflejan un escenario de subas sostenidas que impactan directamente en productos estacionales como los vinculados a las Pascuas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Armando Farina sostuvo que “marzo va a cerrar con un Indec arriba del 3%, más cerca del 3 y medio%”, y advirtió que el sector viene recibiendo listas con incrementos significativos. “Estamos recibiendo listas de casi de un 5 a un 9% de aumento”, señaló.

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Según explicó, parte de la dinámica inflacionaria reciente podría estar vinculada a factores internacionales, particularmente al comportamiento del petróleo. En ese sentido, planteó que si se normalizan los valores a niveles históricos, las subas actuales podrían interpretarse como un adelantamiento de aumentos futuros. “Esta inflación que hemos visto en febrero y marzo no va a ser ni más ni menos que un adelanto de inflaciones futuras”, afirmó.

El impacto de estos incrementos se traslada a toda la cadena de consumo, especialmente en productos sensibles como alimentos y artículos de temporada. En el caso del chocolate, uno de los protagonistas de las Pascuas, los precios también reflejan esta presión: los costos se ven afectados tanto por insumos como por logística, lo que condiciona los valores finales al público.

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En este escenario, el sector enfrenta una combinación compleja: aumentos de costos, menor margen de rentabilidad y un consumo que aún no logra recuperar niveles de períodos anteriores. La evolución de la inflación en los próximos meses será clave para determinar si estas subas se consolidan o si responden a factores coyunturales.

Con este panorama, el comportamiento del mercado en fechas clave como Pascuas se vuelve un indicador relevante para medir el pulso del consumo y la capacidad de respuesta de los distintos actores de la cadena comercial.