Camarco Joven presentó a sus nuevas autoridades y lanzó su Agenda 2026 con foco en capacitación, vinculación y transparencia

Camarco Joven Córdoba presentó el jueves su Agenda 2026 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Club Atlético Talleres, con la participación de más de 60 representantes del sector de la construcción y su cadena de valor. El acto reunió a Horacio Berra, presidente de Camarco Córdoba; Matías Bergliaffa y Rodrigo Gaitt, presidente y vicepresidente de Camarco Joven Córdoba, entre otros.

La iniciativa apunta a consolidar un espacio de formación, vinculación y participación institucional para jóvenes empresarios del sector. La agenda se organiza en torno a tres ejes estratégicos: capacitación, orientada a la formación dirigencial empresaria; vinculación, para fortalecer la red entre empresas, instituciones y actores del ecosistema productivo; y visibilidad, con el objetivo de posicionar al espacio joven dentro de la Cámara y en el ámbito productivo.

"No hay desarrollo posible sin infraestructura"

Bergliaffa, propietario de Tecnias —empresa familiar especializada en fabricación de tableros eléctricos industriales y obras de baja y media tensión—, asumió la presidencia de Camarco Joven con un mandato de dos años y una posición clara sobre el rol del sector en la economía.

"Creemos firmemente que no hay desarrollo posible sin infraestructura", sostuvo. Y amplió: "¿Cómo se hace infraestructura? Es lo que nos tenemos que sentar a hablar. Queremos construir puentes, vincularnos, ver cómo se realizan estas obras".

La nueva generación de empresarios de la construcción: “no existe un país desarrollado sin infraestructura de calidad”

Para el dirigente, la discusión sobre financiamiento de obras no debe quedar atrapada en posiciones ideológicas. "Estamos más a apostar el diálogo y a pensar a largo plazo", señaló, y propuso un esquema de colaboración entre el sector privado y el Estado basado en planificación y reglas claras.

Transparencia como valor generacional

Uno de los ejes transversales de la gestión de Bergliaffa es la transparencia. "Hay que trabajar en reglas claras tanto para el empresario como para el Estado. Hay que trabajar en la transparencia", afirmó. Y precisó que ese es uno de los valores que las nuevas generaciones buscan aportar a la dirigencia del sector: "Nuestro objetivo como jóvenes es llevar ese valor".

La apuesta por la transparencia se complementa con una visión de gestión horizontal. "No nos ponemos como jefe uno de otro, sino que trabajamos todos en conjunto y todos tiramos por el mismo objetivo", describió sobre el funcionamiento de su empresa y, por extensión, sobre el modelo que aspira a replicar en la conducción del espacio joven.

El puente entre generaciones

Un punto central del discurso de Bergliaffa fue la relación entre los jóvenes dirigentes y los empresarios con mayor trayectoria dentro de la Cámara. "El desafío es construir puentes entre las dos generaciones", planteó, y subrayó que la experiencia acumulada por los dirigentes históricos es un activo que las nuevas generaciones deben aprovechar. "Nos sirve mucho escucharlos a los más grandes por la experiencia. Tratamos de aportar de nuestro lado las nuevas ideas", explicó.

Esa lógica de complementariedad guía la propuesta institucional de Camarco Joven para 2026, que contempla encuentros de formación, visitas estratégicas a empresas, actividades de vinculación y participación en espacios de debate sobre infraestructura.

Crecimiento en medio de la coyuntura

Bergliaffa también se refirió a la situación de su empresa. Tecnias realiza obras de baja y media tensión y recientemente ejecutó la actualización de tableros en la planta de Arcor en Colonia Caroya. A pesar de los desafíos económicos, señaló que la firma atraviesa una fase de crecimiento y está incorporando personal.

Destacó el régimen de promoción industrial como un factor de alivio para el sector, en particular la exención del pago de ingresos brutos, y llamó a estar preparados para la volatilidad del contexto. "En estos tiempos hay que estar totalmente preparados para todo lo que viene y cómo está sucediendo", advirtió.

Un lanzamiento con tinte futbolístico

El evento en el predio de Talleres incluyó una recorrida por las obras que el club desarrolla en el Centro de Alto Rendimiento, un proyecto que los propios empresarios del sector calificaron como un desafío relevante para la infraestructura deportiva de la provincia.

Bergliaffa, hincha declarado de Belgrano, no esquivó el guiño: "Sacándome los colores, Talleres tuvo una predisposición para ser el anfitrión". Y dejó en claro que la intención del espacio joven es vincularse con las tres instituciones deportivas grandes de Córdoba: Talleres, Instituto y Belgrano.