Tras la polémica por los vuelos, el 70% de los argentinos cree que Adorni es corrupto

La polémica en torno a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya tiene un fuerte correlato en la opinión pública. Según un relevamiento nacional de la consultora INNOVA Opinión Pública, el 70% de los encuestados considera que el funcionario es corrupto, frente a un 26% que lo percibe como honesto.

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El estudio, basado en 1.830 casos a nivel país, consultó a personas mayores de 16 años y planteó una pregunta directa: si Adorni es “honesto o corrupto”. “La respuesta fue contundente”, explicó Guillermo Variego en diálogo con Punto a Punto Radio.

Para el analista, el resultado está directamente vinculado con la construcción previa del funcionario. “Su posicionamiento político siempre estuvo basado en la moral del funcionario público, principalmente por diferenciación con otros dirigentes”, señaló.

En ese sentido, consideró que las contradicciones en torno al caso fueron determinantes. “Son contradicciones concretas, contundentes y de fácil comprensión para cualquier ciudadano”, afirmó. Variego también analizó el escenario político y sostuvo que, a diferencia de otros momentos, el desenlace es incierto. “Hace algunos años, una crisis así hubiese implicado la salida inmediata de un funcionario. Hoy es difícil prever qué va a pasar”, indicó.

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Según explicó, esto responde a la dinámica del actual gobierno, encabezado por Javier Milei, que suele convivir con situaciones de conflicto sin que necesariamente deriven en cambios inmediatos. “Es un gobierno que está acostumbrado a trabajar sobre polémicas y crisis”, sostuvo.

Además, señaló que el impacto real dependerá de si la situación escala y afecta directamente al Presidente. “Las crisis que afectan al gobierno son las que impactan sobre Milei. Mientras eso no ocurra, el efecto puede ser limitado”, explicó. Sin embargo, advirtió que la gestión comunicacional del caso podría agravar la situación. “Las apariciones públicas que tuvo Adorni para gestionar la crisis terminaron profundizándola”, afirmó.

En este contexto, el caso se mantiene en el centro de la agenda política y mediática, con un nivel de exposición que, según el análisis, supera a otros temas. “Hoy el protagonismo de este caso está por encima de cualquier otro”, concluyó Variego, dejando abierto el interrogante sobre el futuro político del funcionario.