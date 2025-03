La nueva generación de empresarios de la construcción: “no existe un país desarrollado sin infraestructura de calidad”

Empresarios de la segunda y tercera generación se reunieron para abordar el cambio generacional, la imagen del sector y la necesidad de inversión en infraestructura. Córdoba es sede del IV Summit organizado por “Camarco Joven”, donde jóvenes empresarios de la construcción se congregan para discutir los desafíos y el futuro del sector.

Desde este jueves 27, el evento reunirà a más de 100 empresas socias de la Cámara Argentina de la Construcción, que nuclea a una parte significativa de las aproximadamente 5.000 constructoras que operan en el país. Perfíl Córdoba, juntó a cinco de los protagonistas de la nueva generación: Laureano Bertone (Premoldeados Bertone SA), Violeta Metro (Constructora Leymer S.A. y South Patagonian), Ana Luz Buracco (Centro Construcciones SA), Nicolas Lumello (Martínez Lumello Construcciones SA) y Juan Gallara (Gallara y Cia SA).

Todos coincidieron en que la infraestructura pública de un país es un pilar fundamental para su desarrollo económico y social. Fueron claros en identificarlos como los bienes de uso público que sostienen el desarrollo del país: rutas, puentes, redes eléctricas y de gas, agua potable, hospitales, escuelas, etc. “Como desarrolladores, la inversión en infraestructura es un requisito. Si eso no está, es muy difícil que las inversiones privadas estén”, remarcó Metro.

El TSJ resolverá si la Epec puede transformarse en SA

Un tema central del debate fue la imagen negativa que a menudo se asocia con las empresas constructoras, especialmente las vinculadas a la obra pública. Los jóvenes empresarios reconocieron la existencia de una "mala prensa culpa de hechos puntuales de malos empresarios".

Laureano Bertone remarcó que hoy “la obra pública no llega al 30% de todo lo que se construye en el país, porque nuestras empresas están en todas las obras (no solo las que se pagan con fondos públicos). Hay que tener en cuenta el derrame de la obra pública, no es solo el empresario calificado de prebendario… son muchas cosas que derraman a los demás”. Lumello pidó distinguir a los grandes de las pymes, siendo “la mayoría de nosotros pequeños empresarios”, e instaló el tema de la falta de mantenimiento en las obras ya realizadas: “Ahora es como que tenemos una pequeña humedad en la casa, pero si no la arreglamos con el tiempo se puede caer la casa. Las pymes no pueden costear las obras públicas, sólo se terminarán realizando las ubicadas en lugares rentables”.

Infraestructura como “Inversión Social”

Los empresarios coincidieron en la importancia de que la sociedad comprenda que la inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo del país. Mencionaron los ejemplos de Inglaterra y de Chile o Uruguay como modelos a seguir. Allí, el privado solo financia el 11% de la obra estatal, el resto lo completa el propio gobierno.

"Mi mayor deseo es que la sociedad entienda que invertir en infraestructura es una inversión, no es un costo. Cuando la sociedad entienda eso, probablemente nos va a ir mejor a todos", enfatizó uno de los asistentes.

Ana Buracco pidió reconocer que el empresario “es el único que va a riesgo y como sociedad sin esa persona no hay desarrollo. No se genera empleo, no hay conexiones. Pero en el caso de la obra pública, es el gobierno el que debe plantear el plan para el desarrollo del país”.

Fuerte reclamo pyme al gobierno de Milei: “No bajaron los costos laborales, solo redujeron el poder adquisitivo”

“No hay que confundir. No hay país productivo que exporte o genere dólares sin rutas, sin obra pública. Hay que tener lo mínimo para competir”, resaltó Laureano Bertone. En la charla se destacó que no existe un país desarrollado sin infraestructura de calidad, que permita bajar costos logísticos y productivos, y fomente la competitividad en diversos sectores.

Mirando hacia el Futuro

De cara al futuro, los jóvenes líderes de la construcción abogaron por la necesidad de establecer reglas claras y permanentes a largo plazo para el desarrollo del sector, independientemente de los cambios de gobierno. Se resaltó la capacidad de las empresas argentinas para llevar adelante obras de gran envergadura, como se demostró con el Gasoducto Néstor Kirchner.

La visión compartida es la de una Argentina con una macroeconomía estable, que permita el acceso a financiamiento internacional y la definición de prioridades en infraestructura para impulsar el crecimiento de sectores clave como la energía, el campo y la industria.

Los participantes se mostraron optimistas y comprometidos con el futuro del sector, buscando no solo la eficiencia y el crecimiento de sus empresas, sino también contribuir a una imagen más transparente y positiva de la industria de la construcción en el país

La nueva generación que toma la posta

Los participantes se presentaron como “la nueva generación que llegó a las empresas con una formación diferente, incluyendo estudios superiores y maestrías, algo que no siempre estuvo presente en las primeras generaciones. Esto conlleva a una mayor profesionalización y la implementación de estructuras organizativas más definidas”.

En cuanto a la trayectoria de las empresas, se observan evoluciones importantes. Ana Buracco comentó que “en mi empresa constructora empezamos haciendo dúplexs y hoy hacemos obras civiles, hacemos cárceles, hacemos rutas, hacemos puentes. Entonces, es otra magnitud de complejidad y otras cosas que hay que entender y conllevar".

Juan Gallara comentó que “ya mi padre es un socio más, la gerencia está a mi cargo. Ahora tenemos otra dinámica de toma de decisiones”. Laureano Bertone agregó que “la empresa la arrancó mi abuelo con otros desafíos. Era un inmigrante italiano que hacía mosaicos, junto con sus hermanos o vecinos. Eran seis y hoy somos casi 300. La escala es diferente, aunque con el mismo espíritu”.

Violeta Metro describió que “la experiencia es sumamente necesaria, pero hay que mirar a futuro. A mi nadie me impuso un mandato familiar, me metí sola en esto”. Buracco completó agregando que “esta generación es parte de la que genera cambios, casi todos desarrollamos sistemas para acceder a la información y que esto nos lleve a una mejor toma de decisiones”.