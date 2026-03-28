"Feliz cumpleaños, Jefe": Javier Milei encabezó en redes los saludos a su hermana Karina, que cumple 53 años

Este sábado, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, celebra sus 53 años. Los saludos de amigos, militantes y funcionarios se hicieron visibles en redes sociales de manera discreta. El primero en enviarle felicitaciones fue su hermano, el presidente Javier Milei, quien compartió en Instagram una foto junto a ella con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Jefa”.

Aunque la militancia libertaria difundió numerosos mensajes, el ámbito político de mayor jerarquía optó por la discreción y los saludos hacia la presidenta de La Libertad Avanza provinieron principalmente de funcionarios de segunda y tercera línea.

Ni Martín Menem, ni Manuel Adorni, ni Federico Sturzenegger, ni Lilia Lemoine enviaron felicitaciones a la armadora del espacio libertario. Mucho menos el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo. Tampoco lo hizo su colaborador más cercano en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

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Entre los pocos que se pronunciaron para saludar a la hermana del presidente se encuentran Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza; Leonardo Cifelli, secretario de Cultura; la diputada nacional Miriam Niveyro; y Lisandro Catalán, presidente del partido en Tucumán.

Los saludos a Karina Milei por su cumpleaños número 53

NG