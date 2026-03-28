sábado 28 de marzo de 2026
POLITICA
NACIÓ EN 1973

"Feliz cumpleaños, Jefe": Javier Milei encabezó en redes los saludos a su hermana Karina, que cumple 53 años

La secretaria general de Presidencia Karina Milei cumple este sábado 53 años y recibió saludos en redes sociales. A diferencia del año anterior, las felicitaciones llegaron por parte de funcionarios de segunda o tercera línea.

Karina Milei cumple 53 años este sábado 28 de marzo de 2026
Karina Milei cumple 53 años este sábado 28 de marzo de 2026 | Redes Sociales

Este sábado, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, celebra sus 53 años. Los saludos de amigos, militantes y funcionarios se hicieron visibles en redes sociales de manera discreta. El primero en enviarle felicitaciones fue su hermano, el presidente Javier Milei, quien compartió en Instagram una foto junto a ella con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Jefa”.

Aunque la militancia libertaria difundió numerosos mensajes, el ámbito político de mayor jerarquía optó por la discreción y los saludos hacia la presidenta de La Libertad Avanza provinieron principalmente de funcionarios de segunda y tercera línea.

Ni Martín Menem, ni Manuel Adorni, ni Federico Sturzenegger, ni Lilia Lemoine enviaron felicitaciones a la armadora del espacio libertario. Mucho menos el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo. Tampoco lo hizo su colaborador más cercano en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Karina Milei activó su dispositivo judicial y Mahiques ya opera en varios frentes

Entre los pocos que se pronunciaron para saludar a la hermana del presidente se encuentran Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza; Leonardo Cifelli, secretario de Cultura; la diputada nacional Miriam Niveyro; y Lisandro Catalán, presidente del partido en Tucumán.

Los saludos a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo de cumpleaños de Javier Milei a su hermana Karina

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo de cumplaños a Karina Milei de la diputada nacional Miriam Niveyro

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

Saludo a Karina Milei por su cumpleaños número 53

NG

También te puede interesar
En esta Nota