Karina activó su dispositivo judicial y Mahiques ya opera en varios frentes

El dispositivo judicial de Karina Milei comienza a dar sus primeros pasos. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene ahora a cargo la redacción de un nuevo Código Penal, tal como informó PERFIL días atrás. Pero, además, envió la primera tanda de pliegos al Senado. Se trata en concreto de 62 postulantes que la Cámara alta deberá comenzar a debatir en la estratégica Comisión de Acuerdos.

El Ministro se encargó de anunciar la redacción de un nuevo Código Penal a través de las redes. Un dato que no dejó de llamar la atención luego de que el envío de un texto penal al Congreso hubiese sido anunciado a fines del año pasado, cuando Patricia Bullrich dejaba el ministerio de Seguridad, para ocupar una banca. Lo anunció con Manuel Adorni, hoy caído en desgracia.

El gesto, a su vez, marca la desautorización de Karina al texto que Bullrich, junto al asesor Santiago Caputo, y sus colaboradores en materia jurídica habían redactado. En total, 912 artículos que serán enteramente revisados. En la cartera de Justicia no hay precisiones sobre quién intervendrá (además del Ministro) en la redacción del nuevo texto que buscará la armonización y endurecimiento de las penas. Lo que va quedando claro, es que no hay plazo para el envío del texto.

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Es por eso que Mahiques también aseguró que se incluirán “delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal”, en un trabajo conjunto con el Congreso, hasta que sea enviado el nuevo Código. Todos los cambios serían incluidos en una sola ley.

Las idas y vueltas con la redacción del texto no son nuevas. Hubo quejas, en las propias filas libertarias, por la cantidad de borradores que circularon. Incluso, algunos de esos borradores llegaron a manos de jueces, que pedían infructuosamente mayores precisiones.

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Ahora, el dispositivo judicial de Karina tendrá como uno de los objetivos unificar un texto y remitirlo al Congreso. Si bien circuló que el ingreso sería por Senado, hoy por hoy, la Mesa Política se inclinaría por la Cámara baja. Tiene sentido.

Las siete leyes penales que se trataron durante el mandato de Javier Milei comenzaron por Diputados, en donde la cordobesa Laura Rodríguez Machado preside la Comisión de Legislación Penal.

“Inocencia Fiscal”; “Juicio en Ausencia”; Régimen Penal Juvenil”; “Ley Antimafias”; “Ley de Reiterancias”; “Registro Nacional de Datos genéticos”; “Juicio por jurado”.

El futuro de las designaciones

Los pliegos remitidos al Senado prometen no tener mayores inconvenientes para ser aprobados. Se requerirán 37 votos pero, además, no aborda ningún juzgado con competencia electoral, lo que podría poner en cortocircuito a Nación con gobernadores.

La pasada sesión en la Cámara alta tomó estado parlamentario la prolongación del acuerdo de Carlos “Coco” Mahiques, el padre del Ministro e integrante de la Casación Penal Federal, el inmediato tribunal inferior de la Corte Suprema. Su audiencia ya tiene fecha: el 16 de abril a las 10 horas. Una jornada que promete ser de alta tensión para la cartera de Justicia.

La activación de los pliegos se da en medio de una semana corta, en la que el ministro coordinador, Adorni se reunió tanto con Mahiques como con Bullrich en Casa Rosada, para coordinar el trabajo.

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La misma semana en que la Corte Suprema de Justicia lanzó la acordada que fija nuevos parámetros para la selección de jueces para juzgados federales y nacionales. “Limitar la incidencia de la política”, fue el lei motiv con el que se elevó el texto al Consejo de la Magistratura.

Altos estamentos

El órgano que está encabezado por Horacio Rosatti (quien no firmó la acordada) y que está encargado de la selección y evaluación del desempeño de los magistrados tiene un nuevo integrante: Diego Molea.

Se trata del consejero representante del estamento académico con el aval de los rectores de facultades. Molea, es un hombre con vínculos extendidos. Fue cercano a Sergio Massa y días atrás se mostró con el juez Ariel Lijo, quien será titular de Cátedra en Penal 2 en la Universidad de Lomas de Zamora.

Lijo forma parte del frente penal que tiene abierto Mahiques. El juez federal que no pudo ocupar un sillón en el Máximo Tribunal tiene la causa de Adorni por su vuelo a Punta del Este. Libró oficios a la TV Pública y al Aeropuerto de San Fernando. El fiscal Gerardo Pollicita pidió 12 medidas de prueba (ver Pág.8), entre ellas declaración de bienes, viajes e informes de registro de propiedad.

Algunas versiones en el oficialismo señalan que la relación de Mahiques y Lijo no atraviesa el mejor momento, pese a ser viejos conocidos. Sin embargo, en el mundillo judicial desdeñan de dicha versión y señalan que ambos, podrían buscar ser Procurados Generales en el futuro.

Karina también se desloma

En tanto el juez Marcelo Martínez de Giorgi, es otro de los frentes penales que el nuevo ministro de Justicia tiene abierto. La causa $Libra inquieta a Milei y a Karina. Lo primero que hizo el titular de la Cartera, fue intentar impugnar la prueba poniendo en duda la “cadena de custodia” en el peritaje del celular de Mauricio Novelli. Este jueves, la defensa de Novelli pidió anular la pericia sobre su dispositivo celular.