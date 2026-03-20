$LIBRA: Diputados vuelven a pedir la interpelación a Karina Milei y Adorni y exigen informes al Presidente

La ofensiva de los diputados que integraron la comisión investigadora por el Caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo este viernes 20 de marzo. A partir de las últimas revelaciones obtenidas del celular del empresario cripto Mauricio Novelli, los legisladores formalizaron un pedido de informes dirigido al Presidente Javier Milei y avanzaron con proyectos de interpelación para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparezcan ante la Cámara baja.

Según las presentaciones formales a las que accedió PERFIL, buscan reconstruir el grado de conocimiento y participación del Ejecutivo en el lanzamiento y colapso del token, en un contexto atravesado por nuevas revelaciones del expediente judicial y crecientes tensiones políticas. Sin embargo, entre los legisladores ya corren dos visiones macro: una es la del peronismo que apunta a resolver mediante un juicio político sobre la responsabilidad de Milei, mientras otro sector apunta a seguir investigando en una segunda etapa pero con la convicción de que de mínima, el jefe de Estado fue partícipe necesario de una estafa.

El pedido de informes dirigido al Presidente incluye más de una docena de puntos y pone el foco en las comunicaciones mantenidas con Novelli, los posibles pagos o contraprestaciones vinculadas al proyecto y las reuniones con los promotores del token antes y después de su lanzamiento. También exige precisiones sobre el origen del contrato difundido en redes sociales y sobre eventuales acuerdos con el desarrollador Hayden Davis.

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Entre los interrogantes, los legisladores solicitan información sobre llamados telefónicos previos y posteriores a la publicación del 14 de febrero de 2025, así como detalles sobre encuentros en Casa Rosada y Olivos con actores del ecosistema cripto. Además, plantean dudas sobre la eventual existencia de esquemas de pagos vinculados a la promoción del activo digital y sobre la ausencia de denuncias penales por parte del propio Milei.

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En paralelo, los proyectos de interpelación apuntan directamente a dos figuras centrales del entorno presidencial. En el caso de Adorni, se busca que explique su presunta presencia en Olivos durante la noche del lanzamiento, su conocimiento de las comunicaciones entre Milei, Karina Milei y Novelli, y su eventual participación en la gestión de la crisis posterior.

Para Karina Milei, el planteo es aún más amplio. Los diputados piden que dé cuenta de sus comunicaciones con los promotores del token, su rol en la autorización de ingresos a Casa Rosada y Olivos, y su eventual intervención en acuerdos o negociaciones vinculadas al proyecto. También se le solicita que explique su participación en la estrategia comunicacional posterior al colapso y el manejo de información sensible en el marco de la causa judicial.

Las iniciativas se apoyan en la gravedad institucional del caso y en la necesidad de que el Poder Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso. En el comunicado difundido por los legisladores, sostienen que las revelaciones recientes “exponen contradicciones insalvables” con las declaraciones públicas del Presidente y advierten sobre la falta de respuestas oficiales.

En ese marco, plantean que el sistema de control republicano exige explicaciones inmediatas por parte de los funcionarios involucrados y cuestionan el “silencio” del Gobierno frente al avance de la causa. También señalan que la magnitud del caso obliga a activar herramientas formales de control legislativo, como la interpelación y el pedido de informes.

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Taiano respondió a las críticas de su investigación judicial

El avance parlamentario se da en paralelo a un creciente conflicto con la investigación judicial. En las últimas horas, el fiscal Eduardo Taiano salió a responder a las críticas, negó haber ocultado pruebas y sostuvo que toda la información relevante estuvo disponible para las partes antes de su difusión pública.

Según explicó, los informes técnicos sobre los dispositivos analizados fueron incorporados al expediente meses antes de las filtraciones, lo que —a su entender— reconfigura la discusión sobre el origen de esa información. También rechazó las acusaciones en su contra y atribuyó las críticas a una “operación política” destinada a desacreditar la investigación.

Las declaraciones del fiscal contrastan con la postura de los diputados, que ultiman presentaciones en su contra por presunto entorpecimiento y posible encubrimiento. "Vamos a denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por haber entorpecido nuestra labor constitucional como Comisión Investigadora", afirmó el diputado Juan Marino a PERFIL.

JD/DCQ