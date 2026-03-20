Ari Lijalad: “Milei donaba el sueldo de diputado porque tenía un sueldo pagado por Novelli”

“Él donaba su sueldo como diputado porque tenía un sueldo de Novelli. Si no, ¿de qué vivía?”, afirmó Ari Lijalad al describir el entramado económico que, según su investigación, rodeaba a Javier Milei antes de llegar a la presidencia. En ese sentido, sostuvo que el actual mandatario “ya lo hacía como diputado” y que luego “lo transformó y lo escaló siendo presidente”, en una lógica que consiste en “vender la marca Milei” incluso desde la función pública. "Es un presidente compartiendo un contrato privado para que inviertan en una supuesta moneda que no existe, cuyo único valor es que el presidente diga 'compre'", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Ari Lijalad es un periodista y politólogo, graduado como licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, especialista en periodismo de investigación, enfocado frecuentemente en temas de justicia, economía y poder político. Participa como columnista y conductor de El Destape Radio en programas como Habrá consecuencias y El pase; ha dictado talleres sobre medios y política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También participa en proyectos de investigación tanto en la UBA como en la UNSAM.

Cada vez aparecen nuevos audios que lo que transmiten además no es simplemente el hecho de corrupción, sino un gobierno de buscas, para decirlo de alguna manera.

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Sí, hoy en El Destape los bautizamos así como criptobuscas, porque da esa impresión cuando uno revisa los chats de Mauricio Novelli, que es a lo que accedimos el viernes, hace una semana, por la tarde, y con todo el equipo de investigación de El Destape. La verdad, no es solo mi trabajo, sino que hay varios periodistas ahí: Franco Mizrahi, Sebastián Premivi, el propio Navarro, que estamos revisándolo. Y lo que vemos es esto: son tipos que se dedicaban a hacer unos buscas del mundo financiero virtual.

Recién escuchaba también que es un mundo muy frágil y muy lábil buscando influencers y venderle a una empresa extranjera que tenían los influencers argentinos que le consiguen, y Milei era uno de ese paquete, donde estaba Agustín Laje, donde estaba Emmanuel Danann, donde estaba Diego Latorre, o sea, era bastante amplio, o Yanina Latorre también.

Pero de repente uno de ese paquete de influencers llegó a presidente, y hay incluso una entrevista que le hizo en su momento Manu Jove a Mauricio Novelli, donde Novelli decía: “Sí, con Milei estamos trabajando, él es diputado, es muy influyente, y si llegara a presidente escalaría”. Lo increíble es que sí, Milei llegó a presidente, y como presidente, realizó una estafa a la vista de todos.

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Ayer me preguntaban también cuál es la prueba decisiva de toda esta estafa. Y la prueba decisiva es el tuit de Milei. O sea, es un presidente compartiendo un contrato privado para que inviertan en una supuesta moneda que no existe, cuyo único valor es que el presidente diga “compre”, pero que detrás de ese “compre” había gente que sabía del negocio, esperando a que alguien comprara para vendérselo caro y retirarse.

Esa es la estafa, y Milei fue la pieza clave. Lo que tiene el celular de Novelli es que todo lo que ya sabíamos encaja perfectamente con el celular de Novelli; las llamadas que hay entre Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, Demian Reidel, encajan en momentos claves del tuit, el borrado del tuit y todo eso.

El número de 5 millones de dólares, que es el que encontramos nosotros en El Destape y publicamos el sábado, encaja incluso con una nota que publicó Perfil con Diógenes Casares, donde acá le preguntaron y Diógenes Casares contó que se hablaba de 5 millones de dólares que se le iba a pagar a Milei para esto.

Encaja también con chats que había del propio Hayden Davis, que él decía: “Le mando dinero a su hermana y él hace lo que yo quiero”. Encontramos también audios de Milei que dice: “Ahora sacame la plata para Karina, que le tengo que ir a pagar”. Eso coincide con algo que ya habíamos publicado, que eran los ingresos de Novelli a la Casa Rosada. Hay otro chat de Novelli consigo mismo que dice: “Pago a Javi y Kari”. Ese día él fue a la Casa Rosada. Es como un rompecabezas que el celular de Novelli viene a completar toda la imagen que ya teníamos.

Ahora, la idea del gobierno de buscas, o de criptobuscas, no escala solo al gobierno de buscas; es decir, ¿no hace una metáfora también del presidente, de Karina y ahora hasta de su jefe de Gabinete? ¿Estamos frente a un planteo en el que Novelli no es una excepción, sino estéticamente es parte del mismo tipo de personalidades?

Sí, claro. Si uno mira el derrotero de todos estos personajes, porque creo que hay dos tipos de personas en el gobierno: los criptobuscas y los Caputo, que es otro esquema de negocios mucho más sofisticado, mucho más grande. Creo que en el caso de los Milei y de los Adorni se ve más.

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Me refiero a aquellos que recién llegan al poder ahora, que pasaron de una vida de clase media normal a una vida de rico. Ahí se percibe, en el caso de Milei, de Karina también, esa búsqueda aspiracional de “pegarla”, ¿no?

Pero además, en el celular de Novelli hay incluso negocios insólitos. Nosotros ayer o anteayer publicamos que le llevaron, antes de Libra, la propuesta de hacer una moneda de oro con la cara de Milei, con un león, y hacer merchandising: gaseosas, billeteras, valijas, todo con la cara de Milei. Y se la llevan unos tipos que son del consejo de administración de un banco en Suiza, que tiene una empresa que se llama Degussa, que se especializa en monedas de oro. Vos decís: ¿por qué le llevan al presidente un negocio bastante pavo, que es hacer remeras con tu cara, y el presidente está dispuesto a firmar un contrato con una empresa radicada en Uruguay para triangular impuestos? Todo eso consta en el celular de Novelli y coincide también con las reuniones y las visitas de Novelli con todos estos personajes que él los introducía.

La primera conclusión que me lleva a lo que vos decís es que había pista, es decir, Milei estaba buscando la manera de monetizar ser presidente, y convertirlo en su marca personal, y que ese sea el negocio.

Sí, y esta la hizo muy a la vista.

Y creo que plantea que es con los privados, él no le saca nada al Estado. Una mirada muy particular: que en lugar de robar con la obra pública, él crea un negocio adicional en el cual los que pagan son los privados. Entonces él siente, en su particular cosmovisión, que eso no es corrupción. No se da cuenta de que lo que está usufructuando es la investidura presidencial.

No, pero es un delito, además.

Pero, de vuelta, es la lógica que él plantea: “Negocios, sí, negocios, pero privados, en los que él vende la marca Milei”, ¿no?

Es que ese es el gran problema: que es presidente. Que la marca es marca presidente. Además es el presidente de un gran país, un país importante de la Argentina en el globo. Él ya lo hacía como diputado, que también era grave, pero bueno, pasaba un poco más de largo porque eran dos diputados de un pequeño bloque. Pero recordemos que él donaba su sueldo como diputado porque tenía un sueldo de Novelli. Si no, ¿de qué vivía?

Y ahora transformó eso y lo escaló siendo presidente. Yo creo que lo grave es eso. No sé si lo logra entender. Él ahora acaba de nombrar como ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, que lo primero que hizo cuando nosotros publicamos esto fue salir a decir que se había roto la cadena de custodia y a buscar la fuente de nuestra información. Obviamente la fuente nunca la vamos a revelar, pero la cadena de custodia tampoco se rompió.

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¿Por qué creés vos que se la tomó con Volosín y no con vos? ¿O con vos ya se lo había tomado?

El ministro en particular ya me ha echado la culpa a mí de despedirlo en el caso de Lago Escondido. Yo publiqué la planilla del vuelo de Lago Escondido y la estrategia fue la misma: decir “acá no se espió” y lo logró. En ese momento no era ministro de Justicia, era jefe de los fiscales porteños. Ahora es ministro de Justicia e hizo la misma estrategia: decir que hubo espionaje, que se rompió la cadena de custodia y que, por ende, la causa se tiene que caer.

La idea del fruto envenenado del árbol, entonces, que finalmente, si la prueba fue obtenida de una manera ilegal, no se valida.

Claro. Pero eso es falso, y quiero aclarar esto: porque el celular de Novelli, a diferencia del celular de Sabag Montiel, que fue el que quiso asesinar a Cristina, el celular de Sabag Montiel quedó en la escena del crimen, alguien lo agarró, lo metieron en un sobre, y cuando llegó al lugar donde lo iban a analizar, el sobre estaba abierto, el celular estaba roto y no se podía analizar. Eso es romper la cadena de custodia.

El celular de Novelli, Novelli lo entregó, Novelli dio la clave, lo envió el fiscal Taiano, que hace un año que encubre todo esto, a analizar. Se hizo una copia para no tocar el original, se analizó, se produjo la prueba, se introdujo la prueba en el expediente y nosotros accedimos a la prueba en el expediente. No hay ruptura de cadena de custodia en todo este proceso. Entonces, no solo es mentira lo que dice Mahiques, sino que además él está siendo abogado del presidente. ¿Recordás el motivo por el cual interrumpieron la entrevista que el presidente tenía con Viale? Cuando el presidente se equivoca y dice: “Cúneo Libarona ministro de Justicia, va a ser mi abogado”, Santiago Caputo interrumpe y dice: “No, pero esto no puede salir”. Bueno, ahora directamente lo hacen.

¿Cómo te imaginás el desenlace judicial con procedimientos que normalmente, en el caso de corrupción, llevan más años que dos períodos presidenciales?

Yo no tengo mucha fe en estos personajes del Poder Judicial por la experiencia con Milei, pero por la experiencia con Macri también. No hay causas de corrupción prácticamente que hayan concluido. Excepto la de Cristina. Ayer había un meme que decía: “Fijate el año en que naciste y la causa de Macri que inició”. Entonces todos los años tiene una causa judicial nueva; pero Taiano es uno de los personajes que, como pocos, demora sistemáticamente las causas.

Taiano tenía esto desde el 6 de marzo del año pasado. Estamos a 20 de marzo, pasó más de un año. Nosotros conseguimos esto el viernes y ya publicamos más cosas que Taiano en un año. O sea, todo estaba ahí, Taiano lo tenía y eligió encubrirlo, eligió encubrirlo todo. En Comodoro Py esta causa pasó por siete jueces, desde Arroyo Salgado, Servini, Lijo, Martínez de Gorgi, y todos se hicieron los distraídos frente a simplemente llamar a indagatoria al presidente.

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Ahora, el presidente, por ser presidente, puede responder por escrito, quien probablemente sea más escandalosa en una indagatoria sería Karina Milei.

También tiene que responder Karina Milei; repito: la prueba estaba el primer día. El presidente tuiteó una estafa, después la borró, después trató de decir que no sabía nada, después se comprobó que era una estafa. Hay un montón de damnificados. Hayden Davis, que es el que creó la estafa, dijo: “Yo estoy al teléfono con el presidente”. El celular de Novelli, otra de las cosas que nos confirma, es que Novelli estaba con Hayden Davis.

Ahora, fijate vos: hay cuestiones que a veces son más difíciles de comprender para la opinión pública. Sin embargo, cuando aparece Novelli comprándose un Rolex o un BMW, en ese momento la mayoría de la sociedad alcanza a comprender que se trata de una estafa, ¿no? Lo mismo pasa con Adorni. O sea, la casa de Adorni en un country, que claramente no es ni fastuosa ni espectacular, pero el solo hecho de que se haya comprado una casa siendo funcionario, en un country que antes no tenía, pasa a tener una especie de significado terminal. Es un mensaje que penetra, por eso te preguntaba respecto de la expectativa judicial. ¿Creés que va a tener una condena eventualmente y cómo le afecta políticamente? ¿Y qué posibilidad hay de que el Congreso tenga tiempos distintos a lo que la Justicia? ¿O qué expectativa tenés vos respecto de eso?

No, yo políticamente creo que le va a afectar, sobre todo por la situación económica, que es lo que hablaban recién. O sea, una familia que no puede pagar la cuota del lavarropas que compró ve que el jefe de Gabinete se gastó 10.000 dólares en irse a Punta del Este un fin de semana. Le va a afectar. Creo que va a afectar por ese lado, porque la situación es realmente grave: el aumento del desempleo que hubo esta semana, que ya subió al 7,5; 22.000 empresas que han cerrado; 300.000 trabajadores que se quedaron sin trabajo; caída del consumo de carne, de leche, de yerba, de supermercados, de alimentos, de farmacia. Hay un combo muy fuerte, y el presidente esta semana saliendo a festejar que supuestamente la inflación dio cero.

Yo creo que las causas de corrupción entran también con un combo económico. Yo publiqué el caso de los alimentos del gobierno, cuando tenían retenidos los alimentos y no los entregaban. Llevaban muy pocos meses de gobierno y no tuvo el impacto que sí lo hubiera tenido si lo publicaba hoy, porque había cierta expectativa. Todavía entraba el discurso de que, bueno, estamos acomodando. Grabois denunció que no estaban recibiendo. Yo lo que encontré es que los tenían guardados, que los tenían guardados en un galpón y se estaban por vencer. Y publicamos eso, y eso se incorporó después a la causa de Grabois, pero eran dos cosas separadas.

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¿Creés que existe la posibilidad de que en ese cambio de clima político se creen la cantidad de votos suficiente para un juicio político? Viste que ahora, al frente de la comisión de juicio político, quieren poner a Bornoroni, una persona de mucha confianza, incluso que creo que es el candidato que tienen para gobernador en Córdoba. O sea, están viendo que puede haber un problema en juicio político y que la comisión pasa a ser importante. Todo este tiempo estuvo sin autoridades; ahora la estarían llevando a la práctica con alguien propio.

Yo veo lejos esos números, porque necesitás dos tercios de la cámara que acusa y de la que juzga. No lo veo. Veo al revés: veo que Milei, en las últimas leyes que logró, consiguió prácticamente los dos tercios de la cámara. Y en lo que estamos viendo ahora es que efectivamente tiene dos tercios, sobre todo en el Senado, para designación de jueces, de jueces de la Corte, del procurador. No lo veo tan débil legislativamente al gobierno.

Electoralmente menos, pero la verdad es que le fue muy bien en las últimas elecciones. Tiene un control importante del Congreso. Ayer Mauricio Macri ratificó su alianza táctica, por lo menos, con el gobierno, diciendo que no van a hacer oposición. Un sector del radicalismo mismo se ha alineado. Hay una serie de gobernadores que, más allá de que a sus provincias les va muy mal, acompañan igualmente al gobierno en el Congreso.

La verdad es que se los tilda de inexpertos, pero han sido bastante hábiles para conseguir, como sea, votos y sacar las leyes. Han obtenido la Ley Bases, la ley de inocencia fiscal, la ley de baja de edad de imputabilidad. Han conseguido leyes relevantes para ellos: la reforma laboral y un acompañamiento judicial extraordinario. Volviendo a lo de la morosidad de las familias: el decreto 70/2023 es el que elimina los topes de las tasas que te pueden cobrar las tarjetas cuando tenés una mora. La Corte Suprema hace más de dos años que tiene esa causa ahí y no la resuelve. O sea, no es solo Milei.

Yo lo que me gusta siempre decir es que no es solo Milei. Milei es un personaje que nos ha tocado históricamente por un montón de consecuencias, que tiene una cosmovisión en la cabeza por sus pequeñas lecturas, que ha sido rodeado de una parte del gran empresariado argentino que tiene intereses muy concretos y los está aprovechando. Y hay un montón de sectores que hacen que esto se normalice, algo que no es normal. La verdad es que no es normal en la historia argentina lo que está sucediendo. El Poder Judicial es uno, parte del sector empresarial es otro. Otros no: la industria la está padeciendo.

RM/ff