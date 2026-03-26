Causa $Libra: Mauricio Novelli pidió anular el peritaje a sus dispositivos por presuntas filtraciones

La causa $Libra sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el empresario cripto Mauricio Novelli solicitara la nulidad del peritaje realizado sobre sus dispositivos electrónicos.

El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, donde la defensa cuestionó la validez de la prueba obtenida por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

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El pedido de nulidad

En un escrito, los abogados de Novelli sostuvieron que el análisis de sus dispositivos estuvo viciado por presuntas filtraciones y accesos indebidos a la información, lo que comprometería la cadena de custodia.

Según argumentaron, personal del organismo habría accedido a datos sin autorización, lo que pone en duda la integridad del material incorporado a la causa.

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Además, denunciaron que el peritaje habría excedido los límites fijados por el fiscal, al incluir archivos privados y comunicaciones protegidas por el secreto profesional, como intercambios con su abogado.

Qué pidió la defensa

Ante este escenario, Novelli solicitó:

Excluir el peritaje del expediente

Realizar una auditoría independiente sobre la prueba

O, en su defecto, un nuevo análisis por otro organismo

También pidió suspender cualquier medida judicial derivada de ese informe hasta que se resuelva el planteo.

El contenido del peritaje

El análisis de los dispositivos había arrojado una gran cantidad de información —más de 800 gigabytes de datos— que incluyó chats, llamadas y documentos.

Entre esos elementos, se encontraron intercambios con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, además de contratos vinculados a proyectos del ecosistema cripto.

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Uno de los documentos mencionados planteaba la posibilidad de vincular al empresario Hayden Davis con asesorías en áreas como blockchain e inteligencia artificial.

La denuncia por filtraciones

En paralelo, el procurador interino Eduardo Casal impulsó una investigación por la posible filtración del contenido del peritaje.

Según se informó, una integrante del organismo habría accedido a documentos sin autorización, copiándolos y almacenándolos de manera local. A partir de ese hecho se abrió un sumario interno.

Para la defensa de Novelli, este episodio confirma que existió una vulneración en el manejo de la prueba.

Un punto clave para la causa

El empresario también invocó la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que plantea que toda prueba obtenida de manera irregular debe ser descartada, junto con cualquier evidencia derivada de ella.

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Ahora, el juez deberá definir si el peritaje se mantiene como prueba válida o si, por el contrario, queda excluido total o parcialmente del expediente.

La decisión podría tener un impacto directo en el rumbo de la causa $Libra, que sigue bajo investigación.

LB