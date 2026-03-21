Agost Carreño: “el contrato que ahora aparece en el celular de Novelli lo vimos en Estados Unidos”

El escándalo por el caso Libra suma nuevos elementos que podrían reconfigurar la investigación judicial y política. La aparición de un contrato en el celular de Mauricio Novelli —figura clave en el entramado financiero vinculado al presidente Javier Milei— vuelve a poner el foco en el posible vínculo entre el proyecto cripto y el entorno presidencial. Para Oscar Agost Carreño, uno de los impulsores de la comisión investigadora en el Congreso, este hallazgo no es una novedad en sí misma, sino la confirmación de una información que ya circulaba fuera del país.

“Cuando yo estuve en Estados Unidos por esta causa, en todas las reuniones se hablaba de un contrato firmado. Incluso me habían mostrado el mismo documento que ahora aparece en el celular de Novelli”, explicó.

Según detalló, en aquel momento optaron por la cautela y no validaron ese material por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, el escenario cambió: “Ahora la situación es distinta, porque ese documento surge de intercambios que el propio Novelli habría hecho en nombre de Javier Milei”.

Para Agost Carreño, la aparición del contrato en el celular de Novelli refuerza las sospechas sobre la trama del caso Libra y el rol que pudo haber tenido el entorno presidencial. El documento menciona la posibilidad de un pago de cinco millones de dólares, un dato que, según el exdiputado, se vincula con movimientos financieros detectados durante la investigación.

Causa $LIBRA: “Cash y ya”, los chats de Novelli que exponen compras de lujo y movimientos millonarios antes del colapso

“Analizamos operaciones de distintas billeteras, las cruzamos con la creación del token, con la promoción que hizo Milei en redes sociales, con reuniones en la Casa Rosada. Cuando juntás todo eso, aparecen movimientos muy grandes en dólares vinculados al caso”, sostuvo en Punto a Punto Radio.

Además, remarcó el rol central de Novelli dentro del esquema: “No estamos hablando de un tercero ajeno. Era la persona que manejaba las relaciones financieras de Milei desde antes de que fuera presidente”. En ese marco, cuestionó la estrategia oficial de minimizar el tema y apuntó contra las explicaciones brindadas por el mandatario: “Prácticamente todo lo que dijo en su momento fue desmentido por los hechos”.

Críticas a la Justicia



Agost Carreño también apuntó contra el ritmo de la investigación judicial y cuestionó la actuación del fiscal de la causa. Según indicó, muchas de las pruebas que la comisión obtuvo en el exterior ya estaban en el expediente desde hacía meses sin avances concretos.

“La sensación es que la causa avanza muy lentamente. No se citan testigos clave ni imputados, aun cuando aparecen pruebas contundentes”, afirmó. En ese marco, advirtió que la falta de respuestas judiciales termina generando filtraciones de información sensible: “No está bien que se filtren chats o documentos, pero esto pasa cuando la Justicia no investiga con la rapidez que la sociedad espera”.