Marcela Pagano: "Ahora creo que Milei y su hermana son los responsables"

La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que el presidente Javier Milei y su hermana “saben perfectamente quiénes los rodean”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) sostuvo que “no se pueden negar las pruebas” del caso Libra y remarcó: “Yo en un principio elegía creer en la honestidad de la figura de Milei; hoy tengo que creer en las pruebas”. "Lamentablemente no me sorprendo, porque fue la batalla que yo di internamente cuando dije: “Escuchen, estos arribistas llegan al partido a hacer negocios", agregó sobre su decisión de abandonar el espacio libertario.

Marcela Pagano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UADE. En la actualidad se desempeña como diputada nacional por el espacio Coherencia para el período 2023-2027, aunque inicialmente se unió a la política a través de la coalición La Libertad Avanza. Antes de su incursión en la política, en su rol de periodista trabajó en diferentes medios de comunicación, destacándose por su desempeño en economía y finanzas.

Cuando pedimos esta entrevista con vos por el caso Adorni, por la velocidad de los tiempos no nos imaginábamos, además, estar con este tipo de revelaciones, además del caso Libra. Imagino, paralelamente, la soledad en la que se encontraron después de octubre del año pasado y cómo los tiempos cambian, y en la última semana los vientos del humor político argentino parecen volver a colocarlos, a vos y al espacio que representás, en un lugar de centralidad. Así que me gustaría tu reflexión no solamente sobre las denuncias que vos realizaste contra Adorni, sino también el caso Libra, ambos en el conjunto de un clima de época.

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En su momento lo dije públicamente. Estuve prácticamente 1 año dentro de La Libertad Avanza denunciando ciertos manejos que no me gustaban y que lejos estaban de aquello que le habíamos prometido a la gente en la consigna del año 2023, en esa campaña en la que le solicitábamos el voto. Creo que lo que está sucediendo ahora es que se empiezan a ver un montón de situaciones que explican, entre otras, por qué yo no soy más parte de La Libertad Avanza. Lo que pasa es que, en mi caso, yo sigo siendo diputada nacional y yo no puedo callar.

Yo tengo un compromiso con el pueblo, que es a quien le pedí un voto, y le pedí un voto para cambiar una realidad política de muchos años, en donde, sin importar el color político, mucha gente no se sentía representada por el estilo de vida que tenía el político cuando accedía al poder. El movimiento, porque fue un movimiento, no fue un partido, fue una coalición de partidos en realidad, La Libertad Avanza, llega con la consigna de terminar con los beneficios de la casta.

Y cuando se hablaba de la casta, se hablaba de un grupo reducido de gente, que estaba en el poder y tomaba decisiones y vivía muy lejana a la gente común, al laburante que se levanta a las 6 de la mañana, al que hace todo su esfuerzo y pone su capital en riesgo para poder brindar trabajo, aquel monotributista, al autónomo. Entonces, hoy veo estas cosas y lamentablemente no me sorprendo, porque fue la batalla que yo di internamente cuando dije: “Escuchen, estos arribistas que llegan al partido a hacer negocios, ¿qué tienen que ver con lo que nosotros le pedimos y le prometimos a la gente para que confíe en nosotros y que lo llevó a que Javier Milei tuviese hoy la posibilidad de ser presidente?”.

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Pero digo: “No soy la única, lo que pasa es que yo no tengo miedo. A mí me han hecho de todo. Me han denunciado, me han amenazado, han hostigado a mi familia, han inventado cuestiones de mi vida privada que son falsas y sigo adelante, y es más, voy a seguir adelante denunciando”. Pero otros que quedaron en el camino por señalar y marcar que estas cosas no estaban más, no se animan a hablar. Pero si vos recordás en esa foto de campañas, en esas campañas, y quienes en teoría iban a ocupar los lugares preponderantes en el gabinete, hay un montón de personas que no están más.

¿Y vos por qué te pensás que no están más? ¿Porque no comparten la ideología liberal? No están más porque empezaron a señalar estas situaciones y fueron reemplazados por estos arribistas, arribistas como el que vemos en pantalla, Manuel Adorni, arribistas como los Menem, que ni pinchaban ni cortaban en la campaña electoral.

Ahora, todos estos personajes que lamentablemente entornaron a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, son personajes que realmente lo único que buscan es hacer negocios y un ascenso social. Yo lo denomino de esta manera: un ascenso social a través del acceso al cargo en el Ejecutivo o al cargo que tengan dentro del partido.

¿Esa búsqueda de ascenso social, no le cabe también al presidente, a Karina Milei, cuando vos decís que los entornaron? ¿No es que, en realidad, ellos buscaron ese entorno y no son ellos también representantes de esa búsqueda de utilizar la presidencia como un mecanismo de ascenso económico y social?

Yo te agradezco la pregunta porque, durante mucho tiempo, pensé que cuando el presidente Milei y Karina Milei vieran las evidencias de lo que muchos denunciábamos adentro, iban a tomar la decisión de lo que habían prometido en campaña. ¿Qué habíamos prometido en campaña? Que ante un hecho de corrupción o de sospecha de corrupción íbamos a invertir la carga de la prueba.

Es decir, el funcionario sospechado de corrupción se apartaba de su puesto de trabajo hasta tanto pudiera demostrar su inocencia, al revés de como sucede, o como venía sucediendo en la política todos estos años. Y acá lo tienen frente a sus narices y no han apartado a nadie. Lo digo con el caso Adorni, lo digo con el caso del robo de ANDIS y los medicamentos, y la plata de los medicamentos de los discapacitados. Ahora, esto ya está quedando en otro lugar cuando vos ves los intercambios en el celular de Novelli, que a mí también me tomaron por sorpresa.

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Yo no es el día de hoy que, cuando le leí todo el material, quedé pasmada, por poca plata, por querer tener más de lo que ya tienen, desprestigiaron una promesa de campaña y juegan con algo que a mí me parece que es muy peligroso jugar en Argentina, que es jugar con la expectativa de la gente.

A nosotros en Argentina nos costó muchísimo el retorno de la democracia, el lograr el sufragio y la libertad de elección, con lo cual desesperanzar a la población, hacerle sentir que todos son lo mismo una vez más, es muy peligroso. Ya vimos el bajo nivel de cómo se involucra la gente cada vez que hay una votación, lo vimos en las legislativas, lo vemos cada vez que encienden la TV, cómo miden los programas periodísticos y demás.

A mí me parece muy peligroso. Yo no tengo ninguna duda hoy, a esta altura, de que ellos saben perfectamente quiénes los rodean, han seleccionado quiénes los rodean y quienes rodean a los Milei son personas que llevan y traen negocios.

O sea que, hasta el caso Libra, todavía te quedaba la esperanza de creer que el presidente y su hermana habían sido entornados, y ahora, después del caso Libra, ya no te queda esa esperanza y estás convencida de que ellos son parte de ese entorno, que es proposital.

Está clarísimo y no se pueden negar las pruebas del celular de Novelli. Esas dos pruebas son muy claras, son muy claros los intercambios, cómo se dio el momento de las mensajerías, después y antes de los tweets. Nadie puede decir acá que lo que yo pensé, pecar de inocencia, de no estar tal vez preparados quienes asesoran y cuidan al presidente para cuidarlo y decirle: “Esto no lo puede hacer un presidente. Esta gente no son empresarios de alto vuelo, son chantas". En un principio elegía creer sobre todo en la honestidad de la figura de Milei. Hoy ya no puedo creer en eso, tengo que creer en las pruebas.

Vengo hablando con colegas tuyos respecto de la comisión Libra y la posibilidad de que esto evolucione independientemente de la justicia, dentro del Poder Legislativo. ¿Qué prospectiva vos hacés? ¿Queda alguna posibilidad de que esto termine en un juicio presidencial antes de diciembre del año próximo, o el calendario ya lo coloca fuera de esa posibilidad?

No hay posibilidad alguna. Voy a ser muy franca, y creo que no hay que engañar a la gente con falsas expectativas: no hay posibilidad alguna, con todos los aliados que tiene el gobierno hoy en la Cámara de Diputados, de tener los votos necesarios para que se vuelva a abrir esa comisión.

Esa comisión se votó con una fecha de vencimiento que, lamentablemente, a mi gusto fue apresurada, que tiene que ver con diciembre, el momento en que se cambia la composición de la cámara. Ya en las extraordinarias aparecen otros diputados, con lo cual, hoy, con la actual composición, te diría que es inviable creer que se va a poder abrir de nuevo esa comisión.

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Tenemos gobernadores que le hacen levantar la mano a sus diputados a favor de todo lo que el gobierno necesita, y esto abarca todos los espectros políticos. Tenemos radicales que cada vez son más los que se ponen la peluca y militan a Milei para tener beneficios dentro de la Cámara de Diputados. Tenemos al PRO que desapareció y ahora son todos libertarios. Lo digo con sumo respeto, yo no estoy juzgando.

Yo estoy haciendo una descripción de que esas manos no están y ellos tienen la mayoría como para evitar y bloquear que esa comisión vuelva a surgir. Ahora, es muy importante lo que vos marcás acá, porque vos hablás de un juicio presidencial y estimo que te estás refiriendo también a la posibilidad de un juicio político. Yo quiero recordar a la gente, porque las noticias pasan de manera muy veloz, a mediados del año pasado, explota el caso Libra.

Hubo un pedido de juicio político, un oficio, una carpeta muy importante que se presenta a la Comisión de Juicio Político, que fue presentada por diputados, prácticamente el bloque entero de Unión por la Patria.

Esa comisión, entró en conflicto porque yo iba a ser la presidenta y Martín Menem no quería que yo fuese presidenta de esa comisión porque había que dirimir, cuando asumimos en 2024, el futuro de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Y él quería mantener el lobby con la Justicia. Peleaban con Santiago Caputo para ver si eran los Menem o Caputo quienes iban a concentrar el lobby con la Justicia.

Entonces, a mí no me quería ahí Martín Menem porque iba a ser muy difícil traficar influencias. Yo en eso nunca hubiera permitido dormir la comisión y no dirimir eso. Lo que hicieron fue planchar la comisión y cayó el estado parlamentario de ese juicio. Nunca sabremos cuál hubiese sido el resultado si se hubiese seguido ese proceso que venía de la gestión anterior.

Ahora bien, la oposición en esa instancia, y hasta diciembre, tuvo la posibilidad de sentarse, de pedir que se sesione la Comisión de Juicio Político, conmigo al frente o con otra persona, eso es lo de menos, y nunca quisieron. Unión por la Patria eran la primera minoría, el bloque mayoritario dentro del Parlamento. Cuando ellos tenían ese texto en la mano, cuando ellos habían presentado ese pedido de juicio político, tampoco quisieron que se trate.

Entonces, si en esa instancia en donde eran primera minoría y había una fuerza política importante en sus manos, no quisieron avanzar, no veo por qué querrían avanzar ahora, y además están imposibilitados, porque fijate que también, los votos en el Senado son difíciles. Un juicio político tiene dos instancias: a nivel parlamentario en la Cámara de Diputados, que actúa como si fuese una fiscalía, y luego esa resolución se eleva a la Cámara Alta, y en el Senado se actúa como si fuese un juez. Estamos complicados si alguien quisiera avanzar contra el presidente, porque dominan ambas cámaras.

Solo una cosita quisiera resaltar, te quiero agregar un dato: en Canal 7 hay acuerdos con una empresa que se llama Arpis, que es propiedad de Claudio Resnick. Esto es muy importante porque sé lo exhaustiva de la investigación que está haciendo Noticias. Arpis es un estudio de televisión que está en Miami, y desde el consulado, y con plata de todos nosotros, está siendo financiado. Recomiendo a todos leer esta investigación muy importante que está llevando adelante.

LT