Legislador porteño ex La Libertad Avanza: "Si no hay ninguna maldad con lo de $Libra ¿por qué ocultan cosas?"

El legislador porteño, Eugenio Cassielles, cuestionó que "nunca" en el Gobierno nacional "dieron explicaciones de las reuniones que tuvieron" por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que derivó en un escándalo.

“Cuando alguien comete un error, de buena fe intenta corregirlo. Si no hay ninguna maldad con lo de Libra ¿por qué ocultan cosas?”, criticó el integrante del bloque unipersonal “Transformación”. Cassielles fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza y se alejó de esa fuerza política.

¿Ocho reuniones y ninguna se puede contar?

"Nunca dieron explicaciones de las reuniones que tuvieron previo a Libra (con los responsables de la creación de la cripto). ¿Ocho reuniones y ninguna se puede contar? Estamos obligados a pensar mal hasta que no den una explicación", agregó en declaraciones a Radio Splendid difundidas por NA.

"Estas cuestiones no son un chiste en Estados Unidos porque hay gente que perdió mucho dinero", advirtió Cassielles.

"La investigación de Libra acá pasa por debajo del radar pero no en el resto del mundo", recalcó.

Más críticas

Además criticó el armado de listas de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuyos candidatos posaron en una polémica foto con el presidente Javier Milei en Villa Celina.

"Javier durante años habló de Juntos por el Cargo, viendo la foto es un nuevo Juntos por el Cargo. Antes el PRO eran los malos y ahora el PRO son buenos. Las elecciones son las ideas de enfrentamientos de ideas, el resto son caprichos y como no sabemos cómo es el acuerdo programático del PRO y LLA, uno asume que es un capricho", concluyó.