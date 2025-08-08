El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, reaccionó positivamente a la aprobación del proyecto de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados.

El funcionario valoró la amplia mayoría de los votos, que estuvo cerca de los dos tercios, y se mostró confiado en que la ley avanzará sin mayores dificultades en el Senado.

En sus declaraciones, Larroza no dudó en cuestionar al Gobierno de Javier Milei, sugiriendo que la oposición a la ley no se basa en argumentos económicos sólidos, sino en una matriz de gestión que exhibe cuáles son sus verdaderas prioridades.

El costo del financiamiento y la crítica a las prioridades de Milei

Omar Larroza desestimó el argumento del desequilibrio fiscal que el gobierno suele usar para rechazar este tipo de iniciativas.

Sostuvo que lo aprobado en Diputados para el presupuesto universitario y el del Hospital Garrahan representa solo el 0,15% del presupuesto nacional, un porcentaje que, según él, demuestra que la decisión de financiar o no el sistema universitario es una cuestión de elección política.

Revés para Javier Milei: así votaron los diputados correntinos el financiamiento universitario y la Emergencia del Garrahan

“El argumento del Gobierno de donde se genera algún desequilibrio, creo que es erróneo porque el porcentaje es mínimo. Entonces me parece que claramente es una matriz de gestión y lo que exhibe el gobierno es cuáles son sus prioridades”, afirmó el rector a radio Sudamericana.

La crisis salarial: un retroceso histórico del 30%

La necesidad de esta ley, según Larroza, se debe principalmente a la grave situación salarial que atraviesan los trabajadores del sector. El rector reveló que los salarios de los docentes y no docentes han sufrido un retroceso de alrededor del 30% en los últimos dos años, con un déficit que este año ya alcanza el 5,4%.

Larroza explicó que los aumentos pactados hasta fin de año ni siquiera cubren el índice inflacionario, con un 1,3% mensual que apenas sumará un 7% hasta diciembre. “Lo que pretendemos nosotros es el punto donde por lo menos el trabajador empieza a recuperar el poder adquisitivo de su salario”, remarcó, al destacar que la ley de financiamiento universitario es el camino para recuperar esa "pérdida histórica".

Cómo votaron los diputados chaqueños las leyes por universidades y el Hospital Garrahan

A nivel local, el rectorado de la UNNE mantiene un “diálogo” constante y armonioso con los gremios docentes y no docentes, lo que ha evitado medidas extremas que puedan afectar el calendario académico, a diferencia de lo que sucede en otras universidades del país.

La UNNE en la disputa por los fondos y la defensa de sus intereses

La postura del rector Omar Larroza tras la aprobación del proyecto de financiamiento universitario evidencia la posición del sistema académico en el actual contexto político.

La UNNE defiende la ley no solo como una medida necesaria para garantizar su funcionamiento, sino también como una herramienta para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que han sufrido un retroceso significativo.

Al cuestionar abiertamente las prioridades del gobierno y señalar la viabilidad económica de la propuesta, Larroza se posiciona como un actor clave en la defensa de los intereses de la educación pública en la provincia, marcando un claro contrapunto a la política económica nacional.