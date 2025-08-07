En un nuevo revés legislativo para la gestión de Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles dos proyectos de alto impacto social y político: el de financiamiento universitario y el de Emergencia del Hospital Garrahan.

Los siete representantes de la provincia de Corrientes en el Congreso Nacional mostraron una votación dividida que refleja la polarización política del país.

El voto de los diputados correntinos se convirtió en un termómetro de las alianzas y las tensiones internas, con el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, votando en línea con el oficialismo, mientras que la mayoría de sus colegas, incluyendo a la diputada del PRO, se unieron a la oposición.

Financiamiento universitario: la mayoría correntina votó en contra del gobierno

El proyecto de ley que propone actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, así como aumentar becas y convocar a paritarias docentes, fue aprobado con una clara mayoría de votos de los diputados correntinos.

A favor del proyecto : Sofía Brambilla ( PRO ), Jorge Antonio Romero ( Unión por la Patria ), Nancy Sand ( Unión por la Patria ) y Christian Alejandro Zulli ( Unión por la Patria ).

En contra del proyecto : Lisandro Almirón ( La Libertad Avanza ) y Federico Tournier ( Encuentro Liberal ).

Ausente: Manuel Aguirre.

Cabe destacar la ausencia de Manuel Aguirre, distanciado del oficialismo local y en plena campaña para las elecciones provinciales.

Emergencia del Garrahan: menos votos, pero la misma tendencia

El segundo proyecto, que declara la Emergencia del Garrahan y da marcha atrás con el nuevo régimen de becas para residencias del Ministerio de Salud, también se aprobó con una mayoría de los votos de los legisladores correntinos.

A favor del proyecto : Sofía Brambilla , Jorge Antonio Romero , Nancy Sand y Christian Alejandro Zulli .

En contra del proyecto : Lisandro Almirón .

Ausentes: Manuel Aguirre y Federico Tournier.

En esta votación, la posición del Gobierno de Milei recibió un voto menos, ya que Federico Tournier se ausentó, un hecho que profundiza las diferencias entre los representantes locales. La postura de Lisandro Almirón de votar en contra en ambos proyectos lo afianza como el principal referente de la agenda libertaria en la provincia.