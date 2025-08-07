Cómo votaron los diputados chaqueños las leyes por universidades y el Hospital Garrahan

En una jornada legislativa marcada por el revés al oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó dos proyectos: el aumento del financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan. Ambos debates dejaron al descubierto las diferencias internas entre los legisladores chaqueños, con posturas cruzadas, votos divididos y una ausencia que volvió a llamar la atención.

Financiamiento universitario: aval amplio, pero no unánime

Con 158 votos afirmativos, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que busca actualizar el presupuesto universitario, elevarlo al 1% del PBI y convocar a paritarias docentes. El texto fue acompañado por la mayoría de los bloques opositores, incluyendo Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y la UCR.

Entre los diputados chaqueños, cuatro votaron a favor:

María Luisa Chomiak (Unión por la Patria)

Aldo Leiva (Unión por la Patria)

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria)

Juan Carlos Polini (UCR)

En contra se pronunciaron:

Carlos García (La Libertad Avanza)

Marilú Quiroz (PRO)

Mientras que Gerardo Cipolini (UCR) no estuvo presente.

Emergencia del Garrahan: más respaldo, pero también grieta

El segundo proyecto aprobado declara la emergencia pediátrica y de las residencias médicas, con el objetivo de revertir recortes impulsados por el Ministerio de Salud y garantizar fondos para el emblemático Hospital Garrahan. Obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y fue girado al Senado.

Aquí se repitió el respaldo del bloque peronista y de sectores no oficialistas:

A favor: Chomiak, Leiva, Pedrini (UxP) y Polini (UCR)

En contra: Carlos García (LLA)

Abstención: Marilú Quiroz (PRO)

Ausente: Cipolini (UCR)

Tras la doble derrota, el oficialismo reaccionó con dureza. Desde La Libertad Avanza afirmaron que "el superávit fiscal no se negocia" y anticiparon que Javier Milei vetará ambos proyectos si avanzan en el Senado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a la oposición de “hacer demagogia” y denunció una maniobra electoral: “Casi todos los radicales, la Coalición Cívica, fuerzas provinciales, la izquierda y el bloque de Pichetto votaron con el kirchnerismo. Estamos en una etapa preelectoral y se aprovecharon de eso para pedir más recursos”.