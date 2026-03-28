Las fotos de cuando Manuel Adorni era tan solo ‘Adorni’, un autoproclamado moralista

”Vos sabés que yo me anoté al primer casting de Gran Hermano; el primero de todos, el de 2001”, le dijo Manuel Adorni a Amalia ‘Yuyito’ González en octubre de 2024, en Empezar el día, el ciclo que ella conducía en Ciudad Magazine. “Me quería presentar porque no tenía nada para hacer. Era un inconsciente total, tenía dieciocho años (...) Había terminado el secundario; no sé qué quería hacer. Son esos delirios que uno tiene de chico”. Cerró la anécdota contando que abandonó el casting en la segunda instancia porque se dio cuenta que era un delirio”.

El de 2001, fue el Gran Hermano de la crisis, y tuvo como conductora a Soledad Silveyra, y a Marcelo Corazza como ganador, a Tamara Paganini en el segundo puesto, y a Gastón Trezeguet en el tercero

La Casa de JM. En el momento de la mencionada entrevista, a Yuyito González le quedaban seis meses para salir de vida amorosa de Javier Milei, y Manuel Adorni ya cumplía diez meses como vocero presidencial y uno como secretario de Medios. Es decir, Adorni ya estaba dentro de una verdadera casa de Gran Hermano de la que, como sucede, en la versión televisiva, también expulsa a sus integrantes o les sugiere una discreta salida. Tal los casos de Guillermo Francos, quien fue “expulsado de la casa” en octubre de 2025, como en mayo de 2024 lo había sido Nicolás Posse. De manera alternada, ambos habían oficiado como jefes de gabinete de Javier Milei.

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Tendencia o maldición. ¿Será el puesto maldito de la gestión presidencial mileísta? En noviembre de 2025, Manuel Adorni obtuvo un ascenso y pasó de ser vocero de prensa del gobierno a jefe de gabinete, en reemplazo del saliente Francos. Y a los cuatro meses de función, está próximo a la puerta de salida de “la casa”. Durante el promocionado y ya olvidado Argentinian Week de Nueva York, comenzó la decadencia de la figura de Adorni. Una situación provocada, sobre todo, por el descubrimiento por parte de periodistas de investigación, de un estilo de vida que no se ajusta ni a su declaración jurada, ni a los respectivos sueldos que perciben tanto él y como su esposa esposa Bettina Julieta Angeletti.

Su defensa incluyó una conferencia para la que lo preparó Santiago Caputo que resultó un fracaso comunicacional. Y además, el respaldo concreto de Karina Milei, la presencia de algunos funcionarios en la mencionada conferencia, y un paseo fotográfico para retratarse con el resto de los funcionarios que no llegaron a ver su fallido stand up interactivo ante periodistas acreditados en Casa Rosada.

Si finalmente se decide su “expulsión de la casa”, sería el tercer despido de un jefe de gabinete del gobierno de Milei. Nicolás Posse duró cinco meses; Guillermo Francos, diecisiete meses; Manuel Adorni, en caso de ser despedido en abril próximo –como reclaman incluso los periodistas mileístas–, habrá durado en el cargo casi lo mismo que “el mudo” Posse, cinco meses.

Homoerótico. La decisión sobre el destino de Manuel Adorni parece una nueva versión de lo sucedido con José Luis Espert pero, por supuesto, sin la financiación narco que recibió el ex diputado de La Libertad Avanza. Esto es, la soberbia para responder a cuestiones lógicas relacionadas con un estillo de vida y gastos que, parecen, de justificación legal dudosa. Y también la defensa férrea que exhiben en primer lugar, Karina Milei, seguida por algunos funcionarios, los diputados macristas y los conversos.

A eso se suma, por supuesto, el aparato comunicacional gubernamental en redes, que tuvo como máxima expresión gráfica, una foto homoerótica de un Adorni musculoso creado con Inteligencia artficial. Esa imagen que subida a redes por Santiago Oría, “videataper” de Milei , dista mucho de las fotografias que empezaron a revisitarse para dar cuenta de cómo era Adorni cuando no era este Adorni. Los fotos preimplanente capilar dan cuenta de una preocupación estética, algo netamente personal. La foto donde Adorni posa con una adolescente con síndrome de Down y un cartel que dice No al ajuste a la discapacidad, es una estafa moral. Una moral que en Adorni es como menos, dudosa.