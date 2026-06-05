Por favor, un error

En los trenes la vida transcurre de otra manera. O mas bien se invierte. Somos trasportados suavemente, y por la ventana la vemos pasar: barrios, árboles, plazas, edificios, graffitis, autos, personas. Hasta el propio Borges lo refirió en uno de sus mejores cuentos, “El Sur”, haciendo que su personaje considere abandonar la lectura de Las mil y una noches para entregarse a las visiones desde la ventanilla: “A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. La verdad es que Dahlmann leyó poco, la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran maravillosos, pero no mucho más que la mañana y el hecho de ser, Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.”

Esta cita tiene una contundencia vital. Diría: férrea. Y sin embargo en la Argentina de los últimos tiempos no parece haber sido un transporte venerado, y menos aún tenido en cuenta su aspecto intercomunicador de nuestras privilegiadas y a veces duras extensiones.

Han desaparecido estaciones; pueblos y ciudades quedaron desprovistos de uno de los menos contaminantes vehículos, tan bien dispuesto al desplazamiento infinito en sus vías paralelas. ¿No habría que retrazar sus alcances? ¿O una letra es lo que cambia todo, y el retraso es conveniente para los pocos de siempre?

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Sumo a mi admiración por este transporte tan loable su carácter de gusano cubista. El tipo de invertebrado que se corta y reproduce. Los trenes pueden enganchar vagones si necesitan extenderse o sacárselos de encima con gran facilidad. Los de carga sobre todo, pero también el transporte de personas que varía de número según horarios y destinos. Definitivamente, es una forma de viajar a escala humana: con otros y ventanas. Dormir, leer, conversar, escuchar música, o ver pasar.

Y aprovecho esta ocasión para enaltecerlo, motivada por un pequeño suceso que me devolvió su gracia: la risa del maquinista en un tren de alta tecnología. Antes de escucharla yo estaba segura de que todas las indicaciones las suministraba una grabación, favorecida por la inmediatez de la IA: el anuncio de las próximas estaciones, los lados del andén por donde hay que descender, horarios, enlaces, etc. De golpe, en la seguidilla de indicaciones, la voz trastabilló; en lugar de “fuera de las vías” dijo “fuera de la vida”. Varios nos miramos, despertados por el error. ¿Quién había hablado? Le siguió una risita que resonó en todos los vagones: la voz se burlaba de su propio fallido. El tren cobraba vida, y los pasajeros de esa mañana nos aunamos en la felicidad de una presencia inesperada: el conductor.