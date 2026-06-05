Wachitas Bar: clausurado cuando ya era tarde y con un "dueño de la noche" que el Municipio no quiere nombrar

La investigación por el femicidio de Agostina Vega abrió un nuevo frente político en Córdoba. El Frente Cívico presentó un pedido de informes para que la Municipalidad entregue toda la documentación vinculada a Wachitas Bar.

La iniciativa busca determinar bajo qué rubro fue habilitado el comercio, quién figura como responsable de la actividad, qué inspecciones recibió durante los últimos dos años, si acumula infracciones o sanciones y cuáles fueron las razones que derivaron en la clausura dispuesta días atrás.

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"La Municipalidad clausura cuando ya es tarde"

Graciela Villata reconoció que el caso Agostina Vega fue el detonante de la presentación, aunque sostuvo que las críticas al sistema de fiscalización municipal vienen desde hace tiempo. "Nosotros siempre hemos tenido una postura crítica en lo que hace al Ente de Fiscalización y Control porque les hemos dicho en un sinnúmero de oportunidades que no funciona, que no hacen los controles necesarios en la noche", afirmó.

Según explicó, uno de los principales problemas es la falta de acceso a información pública sobre las habilitaciones comerciales. "Si vos querés buscar si hay habilitaciones o no, cuáles son los locales habilitados y bajo qué rubro funcionan, es imposible conseguir un dato. Imposible", sostuvo.

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Así, remarcó que el pedido apunta a reconstruir todo el recorrido administrativo de Wachitas Bar. "Queremos que nos den todos los datos: bajo qué rubro se habilitó, cuáles son los controles, cuáles son las actas labradas porque previo a la clausura debe haber algunas actas de infracción", señaló. "La Municipalidad clausura cuando ya es tarde".

Quién habilitó el local y quién está detrás de la actividad

"No pudimos acceder a quién es la empresa, quién es el dueño de ese lugar. Por lo menos para que dé explicaciones. Ya que no podemos acceder a los números ni a los nombres, que la Municipalidad nos diga a nombre de quién está, cuáles son los controles, por qué lo clausuraron y por qué lo habilitaron", afirmó.

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La dirigente explicó que lograron identificar únicamente al propietario registral del inmueble, aunque aclaró que eso no implica responsabilidad sobre la actividad desarrollada en el lugar.

"Todos dicen que hay un dueño de la noche"

"Cuando empezás a hablar con la gente del sector de los boliches, todos dicen que hay un dueño de la noche. Queremos que la Municipalidad nos explique quién es el que administra la noche y cómo la controla", sostuvo.

Según explicó, estos ámbitos son "zonas liberadas para una marginalidad", que configuran una "tierra fértil para la trata de blancas, para los ladrones de la vida, que figuran con la pantalla de un simple bar y adentro no solamente hay expendio de bebidas. Hay algo mucho más", afirmó.

En esa línea, reclamó la intervención de distintos niveles del Estado para despejar sospechas sobre posibles actividades ilegales.

"Hace falta no solamente que la Municipalidad diga quiénes son los dueños, cómo los habilitan, por qué los habilitaron y por qué los clausuraron, sino también que intervenga la Provincia para tener la certeza de que en ese lugar no hay trata, no hay consumo, porque ya estamos hablando de delitos o actividades que no son competencia municipal", expresó.

Qué información exige el Concejo

El proyecto presentado solicita al Ejecutivo municipal que informe:

- Tipo de habilitación comercial vigente y rubro autorizado.

- Fecha de otorgamiento y estado actual de la habilitación.

- Permisos para espectáculos públicos, música en vivo o eventos bailables.

- Inspecciones realizadas durante los últimos 24 meses.

- Actas de infracción, sanciones o clausuras preventivas o definitivas.

- Actividades desarrolladas por fuera de la habilitación otorgada.

- Cumplimiento de normas de seguridad, evacuación, capacidad máxima, higiene y control de ruidos.

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"Si se dispuso una clausura quiere decir que hubo una inspección. Bueno, acá hay que mostrar todo el legajo de esta actividad comercial que se denomina Wachitas", afirmó.

"Siempre hay responsabilidad funcional. Por lo que te toca hacer y por lo que no hiciste", sostuvo.

Además, vinculó el debate con otras decisiones recientes tomadas por el oficialismo municipal tras la repercusión pública del caso. "Cuando las cosas toman estado público ellos se ven obligados. Lo que hay que hacer es seguir el tema porque no hay que quedarse con los grandes titulares", afirmó.

"Ahora salen a decir que le van a pedir la renuncia a todos, pero vas a ver que van a seguir estando todos", concluyó.