Nuevo recibo de sueldo: cómo es el formato que deberá usarse tras la reglamentación de la reforma laboral

La reglamentación de la reforma laboral mediante el decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial introdujo cambios en los formatos de los recibos de sueldo, que les permitirán a los trabajadores conocer el desglose de los distintos ítems que lo componen.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que con esta reforma se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios.

"Ahora el recibo de sueldo, va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible", afirmó el funcionario.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Cómo es el nuevo recibo de sueldo

- Primer cuerpo: se detallan todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador.

- Segundo cuerpo: el recibo "como lo conocían hasta hoy", donde se detallan el sueldo bruto y los descuentos hasta llegar a un salario neto (o de bolsillo).

- Tercer cuerpo: descomposición gráfica y total de la "cuña fiscal y sindical. Se expone de forma incontrastable todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero".

Según Sturzenegger, "con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo. La reglamentación exige (¡perdón liberales!) un diseño definido para la confección del recibo de sueldo".

"Para el trabajador es una manera de saber que es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario", concluyó e ministro.

LM