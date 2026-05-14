Federico Sturzenegger volvió a cargar contra la burocracia estatal y defendió una nueva medida de desregulación para el comercio exterior. Esta vez, el Gobierno eliminó la obligación de presentar habilitaciones municipales ante ARCA para habilitar depósitos fiscales y adherir al régimen de cargas de exportación en planta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró una nueva medida del Gobierno para simplificar trámites vinculados al comercio exterior. A través de sus redes sociales, el funcionario destacó la Resolución General 5845/2026 de ARCA, que elimina la exigencia de presentar habilitaciones municipales como requisito en trámites nacionales para depósitos fiscales y exportaciones en planta.

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“Seguimos eliminando el requisito de habilitaciones municipales en trámites nacionales con los cuales algunos intendentes extorsionaban a la producción”, sostuvo Sturzenegger. En la misma línea, afirmó que la nueva resolución “facilita sustancialmente” ambos trámites y la presentó como parte de la agenda oficial para remover trabas burocráticas que, según el Gobierno, encarecen y demoran las operaciones productivas.

El funcionario también vinculó la medida con una crítica más amplia al esquema regulatorio argentino. “Este era un país que odiaba el comercio y odiaba las exportaciones y hacía todo lo que hubiera que hacer para hacer de la exportación un vía crucis”, planteó. Y agregó que la decisión representa “un pasito más” para simplificar el funcionamiento del comercio exterior.

La medida fue oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, mediante la Resolución General 5845/2026, firmada por su titular, Andrés Vázquez. Según informó el Gobierno, la decisión busca reducir costos operativos, evitar duplicaciones administrativas y agilizar procesos vinculados a importaciones y exportaciones.

En su publicación, Sturzenegger también contó que el planteo había sido acercado inicialmente por Manuel Adorni y que luego fue trabajado dentro del Gabinete. Además, mencionó que Daniel Novegil, de Grupo Techint, le había señalado un problema concreto en una de sus plantas, y que el tema también había aparecido en el canal oficial “Reportá la Burocracia”.

Qué cambia con la resolución de ARCA

La letra chica de la resolución muestra que el cambio alcanza a dos trámites específicos: la habilitación de depósitos fiscales y la adhesión al régimen de cargas de exportación en planta. Hasta ahora, esos procesos exigían presentar ante ARCA una habilitación municipal o de la autoridad competente, según la jurisdicción.

Con la nueva norma, ese requisito documental se reemplaza por una declaración del solicitante. Para depósitos fiscales, la empresa deberá manifestar que el ámbito a habilitar es idóneo para el tipo de mercadería a almacenar y que cumple con la normativa municipal, provincial y nacional aplicable.

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En el caso del régimen de cargas de exportación en planta, la exigencia se sustituye por una declaración jurada en la que el operador afirme que la planta resulta apta para el tipo de mercadería a exportar y que cumple con las normas correspondientes.

La resolución aclara un punto clave: la eliminación del requisito ante ARCA no exime a las empresas de cumplir con las normas municipales, provinciales o nacionales. Lo que se elimina es la obligación de presentar esa documentación ante el organismo nacional, para evitar una duplicación administrativa sobre controles que corresponden a jurisdicciones locales.

Además, la norma establece que, para el régimen de cargas de exportación en planta, la habilitación tendrá un plazo de cinco años. Sin embargo, la vigencia del lugar operativo en el Sistema Informático Malvina quedará atada al vencimiento del contrato o del certificado habilitante correspondiente, cuando ese plazo sea anterior.

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