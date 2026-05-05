Capitanich sobre la "topadora" en el INTI: "Están desguazando el Estado para garantizar los negocios de los socios del gobierno"

El senador por Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que “están desguazando el Estado para garantizar los negocios de los socios del gobierno”.

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Cuántos despidos habría en el INTI

“Hablamos con trabajadores y trabajadoras del INTI sobre la difícil situación que atraviesan. Mientras Caputo y Sturzenegger disputan estrategias entre ellos, el organismo enfrenta alrededor de 700 despidos”, sostuvo el legislador chaqueño de Unión por la Patria (UxP).

“Por eso vamos a presentar un proyecto que declare la emergencia laboral para estos organismos”, anticipó en una publicación de la red social “X”.

“Toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del INTI, INTA y SENASA”, concluyó.

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“Topadora, más que motosierra”

Además sostuvo que “la motosierra, más que motosierra parece una topadora de Sturzenegger” y recordó que el INTI “ya ha tenido un ajuste salvaje del gobierno de Milei desde diciembre de 2023”.

En un video publicado en “X” expresó que “en ese contexto ahora están en juego nuevamente 700 trabajadores que están potencialmente en condiciones de ser despedidos en virtud de adelantos provisorios de parte de sus autoridades”.

“Pretender que sea un organismo de 500 trabajadores sin federalismo real la verdad es que están destruyendo los cimientos de nuestra organización científica tecnológica de base territorial y de organismos competentes”, remarcó.

“Nosotros queremos defender los organismos que son claves para el desarrollo del país. Este desguace del Estado es básicamente para garantizarles negocios a las corporaciones extranjeras que en definitiva implica un modelo extractivista que le sirve para unos pocos y afecta a todos”, concluyó Capitanich.