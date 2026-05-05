Parrilla de lujo y pileta con cascada y mármol travertino: las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, nuevos detalles sobre los gastos en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, suman polémica: una parrilla valuada en miles de dólares, una pileta con cascada y una serie de reformas que elevaron considerablemente el valor del inmueble.

El dato central surgió de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.

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Tabar fue citado a indagatoria como parte de la investigación en curso y, durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, aportó documentación respaldatoria que incluye presupuestos, contratos y facturas.

Según detalló, las obras se extendieron durante diez meses -entre septiembre de 2024 y julio de 2025- sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, la construcción de un quincho, una pileta con cascada, además de otros elementos de alto costo.

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Entre los gastos más llamativos aparece la incorporación de una parrilla de lujo, valuada en alrededor de 15.000 dólares, en línea con el perfil de las mejoras realizadas en la propiedad. El conjunto de las refacciones implicó un desembolso que supera ampliamente los 120.000 dólares que el propio Adorni habría pagado originalmente por la compra de la casa.

Ante Pollicita y para dar base a su análisis sobre la casa del lote 380,el contratista aportó fotos del estado inicial de la casa. Explicó que tenía aproximadamente 400 m² construidos y que no se agregaron metros nuevos. El trabajo fue "sobre lo ya existente". Por ese motivo, sostuvo que "no se tramitó expediente municipal ni se presentaron nuevos planos, ya que se trató de una remodelación sin ampliación de superficie".

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Las remodelaciones que pidió Adorni

Los trabajos inicialmente pactados comprendían, entre otros, la remodelación de la entrada y pérgola/garage, pintura interior y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, el cambio de la puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta.

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En el detalle de los trabajos se incluyó la cocina, con mesadas, isla y desayunador, ajustes de iluminación, una cascada en la pileta y otras mejoras generales.

"También se modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior", se detalló en sede judicial.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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