El uso de billeteras virtuales para abonar el transporte público se consolidó como una alternativa técnica a la tarjeta tradicional en el Área Metropolitana de Buenos Aires y diversas provincias del interior. Durante este mes de mayo, se activó un beneficio específico que permite viajar en la red de subtes porteña con un esquema de devolución total del valor del pasaje de manera diaria. La promoción rige todos los días desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2026, con un tope de reintegro mensual de $5.000 por usuario.

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Para acceder a esta bonificación del 100% en el subte, los pasajeros tienen que generar un código desde la aplicación Naranja X y acercarlo a los lectores de los molinetes habilitados en las estaciones de la red. Según detalló la operadora financiera, el reintegro de los fondos se acredita directamente en la cuenta del usuario dentro de las 48 horas posteriores a la realización del pago. Un requisito técnico para operar es contar con un saldo mínimo previo de $1.200 en la cuenta virtual.

El pago mediante código QR en el subte también mantiene la vigencia del sistema de tarifa escalonada que aplica el Gobierno de la Ciudad. Este mecanismo permite que el costo del pasaje baje automáticamente a medida que el usuario acumula más viajes durante el mes calendario. Para que este beneficio se active correctamente, es necesario utilizar siempre el mismo medio de pago digital, ya que los viajes realizados con tarjetas físicas o tecnología NFC no se suman al historial del QR.

Colectivos habilitados y alcance del sistema QR en el país

La red de colectivos que aceptan pagos mediante el sistema de Mercado Pago se expandió a diversas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. En la Ciudad de Buenos Aires, ya son 30 las líneas locales que cuentan con la tecnología necesaria, incluyendo la 12, 34, 39, 68 y 132, entre otras. A estas se suman casi un centenar de líneas nacionales que circulan por el conurbano y la capital, como la 8, 15, 60, 152 y 194.

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El alcance del sistema también llegó a la Provincia de Buenos Aires, abarcando líneas municipales en distritos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul y Olavarría. En la provincia de Santa Fe, el servicio está disponible en líneas de Rosario y Rafaela, además de recorridos interjurisdiccionales que unen Rosario con San Nicolás. Córdoba también se integró al esquema en su capital, Río Cuarto, Villa Allende y Villa María.

En el resto del territorio argentino, la tecnología QR se encuentra operativa en Mendoza, San Luis, San Miguel de Tucumán y varias jurisdicciones de la provincia de Jujuy. Neuquén, Bariloche, San Juan, Catamarca y Formosa también forman parte del listado de ciudades donde los usuarios pueden abonar su pasaje deslizando la opción de pago desde su teléfono móvil. La lista de líneas se actualiza a medida que las empresas incorporan los lectores.

Condiciones en el Premetro y limitaciones de beneficios sociales

El sistema de pago en el Premetro presenta características diferenciadas respecto al del subte, ya que no posee una tarifa escalonada propia. El costo final del viaje depende de las combinaciones que el pasajero realice en un lapso de 120 minutos. Si el usuario combina el subte con el premetro, paga solamente la tarifa del subte; si realiza el trayecto inverso, abona primero el premetro y luego la diferencia hasta completar el valor del subte.

Ciertos beneficios tradicionales del sistema de transporte no están integrados actualmente al pago con código QR. Los descuentos correspondientes a la Tarifa Social y el sistema de Red SUBE, que aplica rebajas en viajes sucesivos, son válidos únicamente si se utiliza la tarjeta física tradicional. Al optar por el uso de billeteras virtuales, estos beneficios no se activan, priorizando los esquemas de reintegro directo que ofrecen las aplicaciones.

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Las aplicaciones financieras informaron que la cuenta es administrada por Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. o por los proveedores tecnológicos correspondientes. Ante cualquier inconveniente técnico o caso de fuerza mayor, las entidades poseen la potestad de suspender o modificar los beneficios vigentes. La prevención se basa en que el usuario mantenga siempre actualizada su aplicación para evitar fallas al momento de generar el código frente al molinete o el lector del colectivo.

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