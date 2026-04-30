Advierten por la caída de pasajeros en colectivos

El transporte público de pasajeros atraviesa un escenario de retracción que comienza a encender señales de alerta en el sector. Empresarios y especialistas advierten por una marcada caída en la cantidad de usuarios de colectivos en distintas áreas urbanas del país, una tendencia que se consolidó en los últimos meses y que impacta tanto en la rentabilidad de las empresas como en la sostenibilidad del sistema.

Según datos relevados por cámaras del sector, el descenso en la demanda responde a múltiples factores. Entre ellos, se destacan el aumento del costo del boleto, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y cambios en los hábitos de movilidad, con un mayor uso de alternativas como bicicletas, aplicaciones de transporte o incluso el teletrabajo, que reduce la necesidad de traslados diarios.

Desde las empresas de transporte señalan que la baja en la cantidad de pasajeros complica la estructura económica del sistema. “Hay menos usuarios, pero los costos operativos siguen en alza, especialmente por el combustible, los repuestos y los salarios”, explicaron fuentes del sector, que advierten que la situación podría derivar en recortes de frecuencias si no se implementan medidas de compensación.

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En paralelo, especialistas en movilidad urbana remarcan que la caída también refleja un deterioro en la calidad del servicio. Menores frecuencias, unidades más antiguas y recorridos menos eficientes generan un círculo vicioso: menos pasajeros implican menos ingresos y, por ende, menor inversión, lo que a su vez desalienta el uso del colectivo.

El fenómeno no es exclusivo de una región, aunque en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se observa con mayor intensidad debido a su volumen de usuarios. En el interior del país, la situación también genera preocupación, especialmente en ciudades donde el colectivo es el principal medio de transporte público.

Ante este panorama, distintos actores del sector reclaman políticas integrales que incentiven el uso del transporte público, como subsidios focalizados, mejoras en la infraestructura y estrategias que prioricen la movilidad sustentable. “El colectivo sigue siendo clave para la movilidad urbana, pero necesita adaptarse a una nueva realidad”, sostienen.

Mientras tanto, la caída en la cantidad de pasajeros continúa siendo un indicador sensible del contexto económico y social, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de transporte público en la Argentina.